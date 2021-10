Diretta Fiorentina Cagliari/ Streaming video tv: punti già pesanti (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI: ITALIANO VUOLE VEDERCI CHIARO

Fiorentina Cagliari, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 ottobre 2021, si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la nona giornata del campionato di Serie A. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo dire che la diretta di Fiorentina Cagliari sarà una partita delicata soprattutto per gli ospiti, ma anche i viola di Vincenzo Italiano non potranno permettersi altri passi falsi dopo l’inatteso scivolone a Venezia che ha tenuto la Fiorentina ferma a quota 12 punti, nel centro classifica che con tre punti in più avrebbe avuto tutto un altro sapore.

I problemi del Cagliari sono però certamente più sostanziosi nonostante la squadra di Walter Mazzarri domenica scorsa abbia tirato il fiato con un bel successo per 3-1 contro la Sampdoria alla Sardegna Arena. La classifica dice comunque che i sardi hanno solo 6 punti e che ad oggi il Cagliari sarebbe retrocesso, di conseguenza servirà ancora fare tanta fatica. Arriverà qualcosa di buono per i rossoblù già oggi pomeriggio in Fiorentina Cagliari?

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Fiorentina Cagliari sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del massimo campionato di cui sette su dieci in esclusiva ad ogni giornata. La partita al Franchi sarà fra queste, per cui sarà visibile solo in questa modalità.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fiorentina Cagliari. Vincenzo Italiano non ha lo squalificato Sottil e l’infortunato Dragowski, in porta dunque giocherà Terracciano mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere Gonzalez e uno fra Callejon e Saponara ai fianchi del centravanti Vlahovic. In difesa ecco invece i due terzini Odriozola e Biraghi più i due centrali, che saranno Milenkovic e forse Nastasic, favorito su Martinez Quarta e Igor. Infine a centrocampo è aperto un altro ballottaggio a tre fra Pulgar, Torreira e Amrabat per affiancare Bonaventura e Duncan, che sembrano certi del posto.

Nel Cagliari c’è un elenco di infortunati abbastanza lungo, Walter Mazzarri si adatta e dovrebbe proporre un modulo 4-4-2 con Cragno in porta e davanti a lui Caceres, Godin, Carboni (favorito su Ceppitelli) e Lykogiannis da destra a sinistra nella difesa a quattro. Altra linea a quattro pure a centrocampo, con Nanded, Strootman, Marin e uno fra Deiola e Zappa titolari da destra a sinistra. Infine, in attacco è intoccabile Joao Pedro, mentre al suo fianco si giocano il posto Keita e Pavoletti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Cagliari in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale già a quota 3,85 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Cagliari.

