Diretta/ Fiorentina Cosenza, streaming video tv: ora degli esordi (Coppa Italia)

Fiorentina Cosenza, in diretta venerdì 13 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Tempo di esordi per viola e silani, che hanno vissuto un’estate di profonde trasformazioni. Dopo la falsa partenza con Gennaro Gattuso, sulla panchina dei toscani si è insediato Vincenzo Italiano, che ha provato subito a portare i dettami del suo gioco nella sua nuova squadra. Esordio ufficiale molto atteso anche in casa cosentina: solo da pochi giorni i calabresi sono sicuri del ripescaggio in Serie B e hanno scelto il nuovo allenatore, Marco Zaffaroni, reduce da esperienza positive in Serie A, l’ultima nell’Albinoleffe portato a un passo dalla finale play off per la Serie B. Fiorentina al lavoro anche sul calciomercato con Goran Vlahovic atteso al rinnovo di contratto: il giovane croato dopo la scorsa grande stagione punta ad essere di nuovo la punta di diamante dei viola.

DIRETTA FIORENTINA COSENZA STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2021/22, e dunque anche Fiorentina Cosenza di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Italia 1. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING FIORENTINA COSENZA.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA COSENZA

Le probabili formazioni di Fiorentina Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Risponderà il Cosenza allenato da Marco Zaffaroni con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Tiritiello, Mereu, Bittante; Corsi, Gerbo, Caracciolo, Musumeci; Nicolau; Sueva, Moreo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Firenze, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.07, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 9.75, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 22.00.

