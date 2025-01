DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA, OSPITI IN FORMA

C’è tanta attesa per questa sfida tutta toscana della diretta Fiorentina Empoli Primavera. Il match di campionato andrà in scena alle ore 13:00 di sabato 4 gennaio 2024 tra la quinta in classifica e la quattordicesima. I viola sono in difficoltà nelle ultime uscite dato che hanno perso contro Sassuolo e Cagliari, entrambe per 2-0, intervallate dal pareggio a reti bianche con l’Atalanta. L’ultimo successo è arrivato contro la Lazio nettamente per 3-0.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote: Neres o Politano? (Serie A, 4 gennaio 2025)

L’Empoli tra novembre e dicembre ha perso sia contro l’Atalanta che con la Roma, ma prima di chiudere l’anno solare 2024 ha deciso di dare una svolta alla stagione: vittorie con Monza e Genoa senza subire gol più lo 0-0 con la Cremonese.

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Fiorentina Empoli Primavera, vi basterà girare sul canale 60 di Sportitalia visibile in chiaro e senza pagare. Se invece preferite la diretta streaming allora dovrete guardarla su web.

Calciomercato Fiorentina News/ Folorunsho affare fatto. Arriva Valentini, idea Pablo Marì (31 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA

I viola della Fiorentina si disporranno secondo il 4-2-3-1 con Vannucchi in porta, difesa a quattro composta da Kouadio, Baroncelli, Elia e Balbo Vieira. In mediana Harder e Deli mentre sulla trequarti Bertolini, Rubino e Caprini con Tarantino punta.

L’Empoli risponde con l’assetto tattico 3-5-2 con Perisan tra i pali, pacchetto arretrato formato da Bacci, Falcusan e Bambinata. Agiranno da esterni El Biache e Mannelli con Barella, Olivieri e Matteazzi. Davanti Campanello e Konate.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA

In questa sfida tutta tedesca, la squadra favorita è la Fiorentina a 1.77. Il segno X del pareggio si può trovare a 3.80, leggermente più basso del 3.85 dell’Empoli. L’Over 2.5 , vale a dire almeno tre reti, è dato a 1.65 con l’Under a 2.10.

Calciomercato Fiorentina/ Il Napoli affonda per Biraghi. Folorunsho ad un passo (30 dicembre 2024)