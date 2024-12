DIRETTA EMPOLI CREMONESE PRIMAVERA: CHI SI CONFERMA?

Con la diretta Empoli Cremonese Primavera si chiuderà il programma di oggi, sabato 21 dicembre 2024, per la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1. L’appuntamento sarà per le ore 15.00 e c’è grande curiosità, dal momento che toscani e lombardi arrivano entrambi da una vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì, per cui l’obiettivo comune di entrambe le formazioni nella diretta Empoli Cremonese Primavera sarà quello di continuare a risalire la classifica.

L’Empoli proverà a sfruttare il fattore campo dopo avere vinto in casa del Genoa, un bel colpaccio esterno che ha portato i toscani a quota 20 punti in classifica. La Cremonese arriva invece dalla vittoria casalinga contro il Monza in un derby lombardo che ha consentito ai grigiorossi di toccare quota 21 punti, una lunghezza davanti ai rivali odierni, che andranno quindi a caccia del sorpasso. Quale sarà quindi il verdetto di questa bella diretta Empoli Cremonese Primavera?

EMPOLI CREMONESE PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Anche a ridosso delle festività natalizie naturalmente è Sportitalia ad essere il punto di riferimento per la visione in chiaro della diretta Empoli Cremonese in tv, ma anche per la diretta streaming video della stessa partita, che sarà invece disponibile tramite il sito o l’applicazione della medesima emittente.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CREMONESE PRIMAVERA

Parliamo adesso delle probabili formazioni per la diretta Empoli Cremonese Primavera, pur tenendo naturalmente presente che si torna in campo dopo soli tre giorni e quindi questa potrebbe essere una variabile. Alessandro Birindelli di base può schierare un modulo 3-5-2 nel quale indichiamo: Versari in porta; i difensori Bembnista, Falcusan e Moray; il folto centrocampo a cinque con Olivieri, Baralla, Matteazzi, Bacci e El Biache; infine la coppia d’attacco con Popov e Pereira.

Quanto invece agli ospiti grigiorossi lombardi di mister Elia Pavesi, possiamo citare il portiere Malovec; davanti a lui i difensori Bassi, Prendi e Zilio; ecco poi Triacca e Tosi sulle fasce, Lottici Tessadri e Thiandoum invece nel cuore della mediana, infine il reparto offensivo con Nagrudnyi, Gabbiani e Ragnoli Galli.