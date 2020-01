Diretta Fiorentina Genoa/ Streaming video tv: grande classica al Franchi (Serie A)

Fiorentina Genoa, diretta dall’arbitro Orsato oggi, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida classica, ma Fiorentina Genoa mette di fronte due squadre in momenti assai diversi. I viola continuano a beneficiare della cura Iachini e sono riusciti finalmente a trovare un po’ di continuità nel loro cammino, con 2 vittorie consecutive con la Spal e soprattutto a Napoli che hanno innanzitutto allontanato le zone basse della classifica, per riaccendere anche una minima speranza di qualificazione in Europa League. Zone basse che invece coinvolgono sempre più il Genoa dopo l’1-3 subito in casa contro la Roma. L’inaspettata vittoria della Spal a Bergamo ha di nuovo fatto scivolare i Grifoni all’ultimo posto in classifica, anche se per i rossoblu il quartultimo posto e la conseguente salvezza distano ancora solo 2 punti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Genoa sarà trasmessa in esclusiva Sky sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Fiorentina Genoa, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze per la ventunesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che la Fiorentina allenata da Giuseppe Iachini sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Ghezzal; Chiesa, Vlahovic. Risponderà il Genoa guidato in panchina da Davide Nicola con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Fiorentina Genoa, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.70 la vittoria in casa, a 3.80 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 4.75. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.85 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA