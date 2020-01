Diretta Genoa Roma/ Streaming video tv: per uscire dalle crisi (Serie A)

Genoa Roma, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, è una grande classica del nostro calcio che arricchirà la ventesima giornata di Serie A, della quale sarà il primo posticipo alle ore 18.00 di oggi, domenica 19 gennaio 2020. Fatte le debite proporzioni, bisogna dire che Genoa Roma sarà una partita molto delicata, perché entrambe le squadre hanno assoluta necessità di fare punti. Il Genoa da poco affidato a Davide Nicola ha finito l’andata perdendo a Verona e ha appena 14 punti in classifica, la quale in questo momento condannerebbe il Grifone alla retrocessione: urge dunque cambiare marcia, anche se farlo contro la Roma di Paulo Fonseca non sarà affatto facile. D’altro canto, i giallorossi hanno cominciato il 2020 con due sconfitte consecutive: il ko contro la Juventus ha sancito un girone d’andata chiuso a quota 35, la corsa per un posto in Champions League sarà ancora molto lunga…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Roma sarà garantita da Sky e il principale canale di riferimento sarà il numero 202, cioè Sky Sport Serie A. In aggiunta, gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita dal servizio offerto da Sky Go per seguire la partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per Genoa Roma. Modulo 3-5-2 per Davide Nicola, a causa della squalifica di Criscito il terzetto difensivo vedrà in campo Biraschi, Goldaniga e Romero. A centrocampo si segnalano ben due ballottaggi, uno tra Behrami e Cassata e l’altro fra Barreca e Pajac come esterno sinistro. Infine in attacco la certezza è il veterano Pandev, al suo fianco si contendono una sola maglia disponibile Sanabria, Favilli e Destro. A proposito di squalifiche, Paulo Fonseca deve fare a meno di Florenzi e Kolarov: fasce dunque da reinventare, potrebbe esserci spazio per Cetin a destra e Santon a sinistra. In mediana Cristante scalpita e potrebbe rischiare Diawara, mentre in attacco resta il dubbio su chi sostituirà Zaniolo al fianco di Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Genoa Roma, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è proposto alla quota di 1,95. Si sale poi a 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria casalinga da parte del Genoa varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



