Derby toscano quello della diretta di Fiorentina Grosseto, amichevole che avviene proprio nel bel mezzo del pre campionato con delle voci sulla Viola che vedono interessate Nico Gonzalez, tutto questo e altro ancora oggi 5 agosto alle ore 20,00. Come dicevamo sarà importante sapere se Gonzlez giocherà o meno, nelle ultime ore si è vociferato di un interesse della Juventus. Questo spiegherebbe anche perché è stato acquistato Colpani.

Sarà curioso vedere anche dove giocherà in caso El Flaco, dopotutto lo stesso Palladino ci ha abituato a vederlo sulla trequarti oppure sulla destra, ma il nuovo tecnico viola sta provando un 3-4-3 e questo rende difficile l’occupazione di Colpani, ma staremo a vedere le idee tattiche di Palladino. Il Grosseto dovrebbe darci l’oppurtunità di vedere all’opera a che punto siamo sulla strategia Viola.

DIRETTA FIORENTINA GROSSETO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per la diretta Fiorentina Grosseto i tifosi viola saranno fortunati, la partita infatti verrà trasmessa in maniera gratuita sui canali social della squadra. Perciò vi basterà cercare la partita su Youtube per vederla in comodità sui dispositivi che preferite.

DIRETTA FIORENTINA GROSSETO: PROBABILI FORMAZIONI

Dopo aver parlato degli intrighi di mercato vediamo i resto delle probabili formazioni della diretta Fiorentina Grosseto, una sfida che promette di farci vedere con più chiarezza il punto di vista tattico di Palladino. Sulla destra dovrebbe giocare Dodo, il nuovo incursore che parte dall’esterno, dopo una stagione complicata, che sia questo l’anno della conferma?

Per il Grosseto pochi dubbi, Sacchini sarà l’uomo più importante e più pericoloso della squadra, un giocatore con una buona tecnica di base a cui abbina un tiro portentoso, come dimostrato nella precedente uscita segnando una doppietta.

FIORENTINA GROSSETO, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo le quote relative alla diretta di Fiorentina Grosseto, secondo la Sisal dovrebbe essere più che favorita la Viola con una quota di 1,1 mentre il Grosseto vincente è piazzato a 13,5. Il segno X invece è a 8.