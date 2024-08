DIRETTA FIORENTINA MONTPELLIER: AMICHEVOLE FRANCESE PER LA TRUPPA DI PALLADINO

Oggi, sabato 3 agosto 2024, è in programma una nuova amichevole per i viola di mister Raffaele Palladino, attesi dalla diretta di Fiorentina Montpellier a partire dalle ore 19.00. Si tratta di un test interessante per la compagine toscana che, giunta a questo punto della preparazione estiva, vuole capire dove si può migliorare ed eventualmente intervenire ancora. Per la Fiorentina quello odierno è un test che può dare indicazioni interessanti in vista del campionato e di una stagione che la vedrà impegnata anche in Conference League. La formazione di Raffaele Palladino, arrivato a Firenze per sostituire Vincenzo Italiano, sfida una compagine che la scorsa stagione ha chiuso al dodicesimo posto in massima serie francese.

La diretta Fiorentina Montpellier incuriosisce parecchio la tifoseria viola, desiderosa di vedere all’opera l’undici di mister Palladino, il quale spera ovviamente di confermarsi ad alti livelli con la sua nuova squadra, imprimendo il suo gioco offensivo e spregiudicato. La sfida amichevole contro i francesi è dunque un appuntamento da non sbagliare per la viola, quando mancano ormai poche settimane all’inizio del campionato. Ora spazio alla diretta di Fiorentina Montpellier.

COME VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA MONTPELLIER IN STREAMING VIDEO TV

Ci avviciniamo alla diretta Fiorentina Montpellier e i tifosi viola si domandano se sarà possibile seguire la partita in streaming o in qualche piattaforma video. Ebbene la risposta è affermativa, anche se precisiamo che occorrerà essere dotati di un abbonamento DAZN. Infatti la partita Fiorentina-Montpellier, in porgamacm domenica 4 agosti, sarà visibile a partire dalle ore 19:00 su DAZN. Le due società molto probabilmente forniranno aggiornamenti e notizie varie con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONTPELLIER IN STREAMING VIDEO TV

Dando una sbirciata alle probabili formazioni in attesa della diretta Fiorentina Montpellier, c’è grande curiosità attorno alle scelte di mister Palladino. La sensazione è che il tecnico punterà sul suo solito 4-3-3, con i seguenti undici in campo: Terracciano; Kayode, Pongracic, Martinez Quarta; Kayode, Barak, Mandragora, Biraghi; Brekalo, Kouame, Kean. Per i francesi di Der Zakarian, invece, le scelte dovrebbe ricadere su Lecomte; Omeragic, Ferri, Maamma, Sylla; Nordin, Sacko, Sagnan, Savanier, Bares; Adams. Tutto pronto dunque per l’amichevole di oggi, la Fiorentina cerca conferme in positiva in questa sfida contro i francesi del Montpellier.