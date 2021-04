Diretta Fiorentina Lazio Primavera/ Streaming video tv: la finale di Coppa Italia!

DIRETTA FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA: ECCO LA FINALE!

Fiorentina Lazio Primavera, in diretta dallo stadio Ennio Tardini di Parma, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 28 aprile: è la finale di Coppa Italia Primavera 2020-2021, che viene disputata in gara secca. Ancora una volta troviamo i viola, che hanno vinto le ultime due edizioni e, dopo il convincente 2-0 al Genoa, si sono nuovamente qualificati per l’ultimo atto con la possibilità di mettere a segno uno splendido tris. Con la testa a questo match, in campionato hanno nettamente perso in casa contro l’Empoli.

Per quanto riguarda la Lazio, sono tempi generalmente difficili per i biancocelesti che però tornano a disputare un trofeo: in semifinale hanno battuto ai supplementari il Verona (ancora una volta rivelazione) e, se nel campionato 1 le cose non stanno andando nel migliore dei modi, qui vogliono provare a prendersi una giornata di gloria. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Fiorentina Lazio Primavera, mentre aspettiamo possiamo dare uno sguardo alle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDEERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lazio Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del vostro digitale terrestre e che copre quasi la totalità del programma nel campionato e Coppa Italia di categoria; in alternativa, avrete comunque la possibilità di seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA

Per Fiorentina Lazio Primavera è possibile che i due allenatori confermino le scelte operate due settimane fa in semifinale, al netto delle squalifiche. Secondo questa ipotesi, Alberto Aquilani schiererà i viola con un 3-5-2 nel quale Fiorini, Chiti e Ghilardi (al posto dello squalificato Frison) proteggono il portiere Brancolini, mentre sulle corsie laterali agiranno Milani e Pierozzi in linea con i mediani, vale a dire Neri e Alessandro Bianco a supporto di Corradini. Nel reparto avanzato ci sono Spalluto e Munteanu, ma non è escluso che per la finale sia disponibile Tòfol Montiel. La Lazio sarà senza Shehu, dunque Leonardo Menichini potrebbe affidarsi a Raul Moro come trequartista, mandando in campo Etienne Tare a fare coppia con Castigliani nel reparto avanzato. A centrocampo Bertini in cabina di regia, il supporto arriverà dalle due mezzali che dovrebbero essere nuovamente Czyz e Marino. Poi, una linea difensiva nella quale Damiano Franco e Armini saranno i centrali a protezione del portiere Gabriel Pereira, sugli esterni invece ecco spingere Floriani e Ndrecka.

