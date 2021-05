Diretta Fiorentina Lazio/ Streaming video DAZN: partita vitale per entrambe (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA LAZIO: IMPORTANTE PER ENTRAMBE!

Fiorentina Lazio, in diretta alle ore 20:45 di sabato 8 maggio, va in scena per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Allo stadio Artemio Franchi una sfida delicatissima per i viola: dopo il beffardo pareggio di Bologna (ripresa tre volte), la squadra di Beppe Iachini non può sbagliare perché il ritmo aumentato di Cagliari e Torino fa sì che la salvezza sia ancora tutta da conquistare, e smettere di fare punti o anche solo continuare a singhiozzo potrebbe portare a un fallimento, vale dire una retrocessione in Serie B che sarebbe clamorosa per una serie di fattori, ma soprattutto per quelle che erano le premesse.

La Lazio invece arriva dalla vittoria sul Genoa, con il fiato in gola: un 4-3 che ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di rimanere incollati al treno Champions League, perché le rivali non sono affatto distanti e, con la partita da recuperare, i biancocelesti potrebbero davvero timbrare l’obiettivo. A entrambe dunque serve la vittoria; questo renderà molto interessante la diretta di Fiorentina Lazio, aspettando che la partita si giochi possiamo cominciare a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lazio verrà trasmessa su DAZN1, il canale che è disponibile al numero 209 del decoder di Sky e che è accessibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare da almeno tre anni; i clienti DAZN invece potranno seguire questa partita in maniera “regolare”, vale a dire installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Beppe Iachini perde Igor per Fiorentina Lazio, e potrebbe dover rinunciare all’acciaccato Ribéry. Al posto del francese il sostituto naturale sarebbe Kouame, che dunque potrebbe affiancare lo scatenato Vlahovic in attacco; in difesa invece dovremmo vedere Martinez Quarta nel terzetto completato da Milenkovic e German Pezzella (davanti a Dragowski) con Caceres che dunque sarà avanzato sulla corsia destra, avendo in Biraghi l’altro esterno di centrocampo e una mediana che, comandata da Sofyan Amrabat, prevede anche le due mezzali Bonaventura e Castrovilli, dunque senza troppe sorprese. Come sempre la Lazio si dispone con il 3-5-2, cambiando poco o nulla: ormai Marusic è il terzo della difesa con Acerbi e Stefan Radu e Reina il portiere titolare, sulla fascia destra senza lo squalificato Fares avremo Lulic a correre, sull’altro versante invece confermatissimo Manuel Lazzari così come tutto il trio di mezzo, ovvero Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto a supporto del regista Lucas Leiva. Davanti, grande momento per Joaquin Correa: sarà chiaramente lui a fare compagnia a Immobile, anche in questa stagione ad un passo dai 20 gol in Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Fiorentina Lazio: vediamo nel dettaglio cosa dicono le quote di questo bookmaker e la previsione sulle partite. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 4,00 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,70 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, la vincita ammonterebbe a 1,87 volte quello che avrete deciso di investire.



