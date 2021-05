Video/ Lazio Genoa (4-3) gol e highlights: Inzaghi crede alla Champions (Serie A)

La Lazio domina per 80′ ma come contro il Benevento si addormenta sul più bello e rischia, come ammiriamo negli emozionanti highlights del video Lazio Genoa: la squadra di Inzaghi ottiene comunque un 4-3 che vale oro nella rincorsa Champions. Al 3′ Immobile gira di potenza un pallone sul primo palo, trovando una grande risposta di Perin. Al 6′ Lazzari pesca l’inserimento di Lulic sul secondo palo ma il colpo di testa del capitano laziale finisce d’un soffio a lato, subito dopo Immobile spreca a lato un diagonale da posizione molto invitante. Al 15′ Perin è di nuovo reattivo a chiudere sul suo palo su Immobile, quindi sventa in uscita su due corner battuti da Luis Alberto. Al 18′ gran botta di Milinkovic-Savic dalla distanza ma Perin vola di nuovo a respingere a mani aperte. Alla Lazio serve un episodio per portarsi in vantaggio e lo trova al 30′: bella verticalizzazione per Correa, Radovanovic nel tentativo di spazzare calcia sui piedi del “Tucu” e il pallone si insacca. Al 42′ la Lazio può usufruire di un calcio di rigore: Immobile si inserisce in area e viene steso da Radovanovic, ammonito nell’occasione. Dopo gli errori contro Bologna e Benevento il centravanti laziale torna a segno dal dischetto, firmando il 2-0.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Roma crolla a Marassi! Diretta gol live

Nella ripresa dopo appena 2′ una discesa di Ghiglione sulla destra, con Lulic saltato di scarto, vede l’esterno piazzare un pallone nel mezzo che Marusic devia nella propria porta. La Lazio reagisce subito: break di Milinkovic-Savic che recupera palla e serve Immobile, bravo a sua volta a trovare subito il suggerimento per Luis Alberto: deliziosa giocata dello spagnolo che segna il suo nono gol in campionato. La Lazio insiste e all’11’ sfonda di nuovo centralmente con Correa che piazza il pallone in diagonale, Perin riesce a toccare ma non a neutralizzare e i biancazzurri trovano il poker. Sembra fatta ma al 35′ il Genoa può usufruire di un penalty per fallo di Cataldi, ammonito nell’occasione, su Badelj, con Scamacca che non sbaglia dal dischetto. Al 37′ i Grifoni riaprono definitivamente la partita: Ghiglione innesca Badelj che serve in profondità Shomurodov infilando Reina e siglando il 4-3: il risultato non cambierà più.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA/ Quote, Fonseca punta tutto su Mayoral

VIDEO LAZIO GENOA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Simone Inzaghi crede in una Lazio competitiva fino a fine campionato, leggiamo le sue parole prima di ammirare il video Lazio Genoa: “Oggi i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto 80′ di grande calcio. Abbiamo segnato quattro gol, ma potevamo farne anche altri. E poi è arrivata l’undicesima vittoria di fila in casa, è un altro record. E io sono orgoglioso di essere l’allenatore di questi calciatori. Vogliamo arrivare tra le prime quattro: sarà difficile, ma noi ci proveremo. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, con tanti calciatori di qualità. E se per 80′ siamo stati bravi a contenerli nel migliore dei modi… Dopo il rigore abbiamo dato sprint al Genoa, loro ci hanno creduto e noi abbiamo sofferto negli ultimi 8-10′. Ma ci sta, giochiamo in A e con squadre forti. Per il quinto anno di fila andremo in Europa. Quando sono arrivato io, la squadra era arrivata nona. Dopo 20 anni siamo arrivati agli ottavi di Champions… Insomma, onore a questi ragazzi che ogni anno mi stupiscono. Poi è chiaro che costruiremo una rosa competitiva e forte“. Davide Ballardini rende onore sia agli avversari sia al carattere del suo Genoa: “Potevamo concedere molto meno ad una squadra che pressava molto, che stava bene e si vedeva. Nel secondo tempo quando l’avevamo riaperta, subito all’inizio, bisognava essere soldi e compatti per fare la partita. Il Genoa ha comunque dimostrato di volersela giocare. Scamacca in Nazionale? E’ un giocatore forte, ha qualità importanti che vanno modellate sotto tanti aspetti“.

DIRETTA/ Bologna Fiorentina (risultato finale 3-3): che tripletta per Palacio!

LEGGI ANCHE:

Video/ Crotone Inter (0-2): highlights e gol. Squali retrocessi, Conte sogna!Video/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Brescia Cagliari (2-2): highlights e gol. Doppietta per Torregrossa! (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA