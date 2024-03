Diretta/ Fiorentina Maccabi Haifa risultato live, streaming video: viola favoriti (Conference, 14 marzo 2024)

Cielo europeo tinto di vedere questo pomeriggio per la diretta di Fiorentina Maccabi Haifa che si rinnova per il ritorno degli ottavi di Conference League, dopo un primo incontro ricco di emozioni che ha visto la squadra di Italiano prevalere per 4-3, oggi 14 marzo 2024 invece l’appuntamento è fissato per 18,45.

Se da un lato i viola hanno dimostrato di poter competere a livello europeo, dall’altro hanno anche evidenziato delle fragilità difensive che hanno permesso al Maccabi di segnare tre gol. In questa partita di ritorno, sarà interessante vedere se la Fiorentina sarà in grado di correggere gli errori difensivi e garantire una maggiore solidità dietro.

DIRETTA FIORENTINA MACCABI HAIFA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di Fiorentina Maccabi Haifa, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

FIORENTINA MACCABI HAIFA: PROBABILI FORMAZIONI

Numerosi dubbi ma anche tante certezze per le probabili formazioni della diretta di Fiorentina Maccabi Haifa, iniziamo dalla presenza di Nzola che sembra quasi inevitabile, considerando il suo impatto nella partita precedente contro il Maccabi Haifa, dove ha messo a segno una rete.

Passando invece alla squadra ospite, Seck si conferma come l’arma principale dopo la sua performance impressionante nell’incontro precedente, dove è stato difficile per la difesa viola contenerlo. Vedremo se Italiano avrà pensato a qualche soluzione.

FIORENTINA MACCABI HAIFA, LE QUOTE

Grandi quote per la diretta di Fiorentina Maccabi Haifa, soprattutto sul sito di Bwin che mette il segno 1 colorato di Viola al 2 fisso. Mentre il segno X a 2,5 e la vittoria ospite a 3.

