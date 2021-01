Diretta Fiorentina Milan donne/ Streaming video tv: semifinale Supercoppa Italiana

DIRETTA FIORENTINA MILAN: SFIDA EQUILIBRATA!

Fiorentina Milan, in diretta dallo Stadio Comunale di Chiavari, è in programma alle ore 18.00 di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021, come seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2020 di calcio femminile. Ci avviciniamo alla diretta di Fiorentina Milan donne osservando che stiamo vivendo un’edizione storica della Supercoppa Italiana per il calcio femminile, non tanto perché per la prima volta si gioca nell’anno solare successivo a quello di riferimento, quanto perché per la prima volta partecipano quattro squadre e dunque ci sarà una Final Four. Questo perché nella scorsa stagione, a causa della pandemia, non è stata completata la Coppa Italia: di conseguenza, a sfidare le campionesse d’Italia della Juventus ci sono le tre squadre che l’hanno seguita nella classifica del campionato scorso, cioè Fiorentina, Milan e Roma. Oggi dunque le due semifinali, la Final Four poi culminerà domenica con la finalissima, sempre a Chiavari. La prima parte del campionato in corso ci dice che Fiorentina Milan dovrebbe vedere favorite le rossonere, che in classifica sono nettamente davanti alle viola: ma andrà davvero così?

DIRETTA FIORENTINA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Fiorentina Milan donne sarà garantita sui canali televisivi della piattaforma Sky Sport, che garantirà la copertura della Supercoppa Italiana 2020 di calcio femminile. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire in match anche in diretta streaming video tramite Timvision, che è pure lo sponsor ufficiale della manifestazione di Chiavari.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN DONNE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Fiorentina Milan di calcio femminile, dobbiamo evidenziare che l’attività è ferma da diverse settimane, dal momento che prima di Natale l’ultima giornata del campionato di Serie A donne era stata disputata domenica 13 dicembre. Dunque è passato quasi un mese e gli allenatori Antonio Cincotta per la Fiorentina e Maurizio Ganz per il Milan dovranno verificare innanzitutto le condizioni di forma delle loro giocatrici, magari negli allenamenti dei giorni scorsi sono maturate decisioni basate proprio su questo aspetto. In generale però è lecito attendersi le migliori formazioni possibili: chi vince va in finale, chi perde torna a casa. Non ci sono molti calcoli da fare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA