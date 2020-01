Diretta Fiorentina Milan Primavera/ Streaming video tv: per i quarti di Coppa Italia

Fiorentina Milan Primavera, diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione Aia di Roma 2, si gioca per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 29 gennaio 2020. Si tratta di una sfida in gara secca, dunque per decretare la vincitrice di Fiorentina Milan Primavera in caso di necessità si disputeranno anche tempi supplementari e calci di rigore. La Fiorentina è reduce dalla vittoria sul campo del Bologna, in precedenza era era arrivata la sconfitta sul campo della Juventus: immagine di una stagione fatta di alti e bassi, come conferma la classifica che mette i viola al decimo posto con 18 punti. Il Milan d’altronde è addirittura in Primavera 2 dopo la dolorosa retrocessione del campionato scorso, ma almeno in Coppa Italia i rossoneri si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri della Primavera (compresa la Coppa Italia) sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Fiorentina Milan Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN PRIMAVERA

Proviamo ora ad analizzare anche le probabili formazioni di Fiorentina Milan Primavera, partita nella quale non ci aspettiamo molto turnover a causa dell’importanza della posta in palio. Emiliano Bigica potrebbe schierare i padroni di casa gigliati con il modulo 4-3-3: Chiorra in porta; difesa a quattro formata da Pierozzi, Dalle Mura, Chiti e Pensi da destra a sinistra; a centrocampo Fruk, Lovisa e Beloko sono i tre possibili titolari, mentre in attacco potremmo vedere gli esterni Montiel e Koffi ai fianchi del centravanti Kukovec. La replica del Milan di Federico Giunti invece potrebbe prevedere un 4-3-2-1: Barazzetta, Michelis, Merletti e Oddi da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Soncin; a centrocampo capitan Brescianini, Frigerio e Sala possibili titolari, mentre Olzer e Maldini jr agiranno sulla trequarti in appoggio alla prima punta Tonin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA