Diretta Juventus Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: Viola vicini alla salvezza

Juventus Fiorentina primavera, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni, è la sfida in programma sabato 18 gennaio alle ore 17.00, e sarà un match valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Con la vittoria di misura ottenuta sul campo del Napoli nel primo match del 2020 la Juventus primavera ha proseguito nella sua lunga serie positiva in impegni ufficiali che tra campionato Primavera, UEFA Youth League e Coppa Italia di categoria dura da ben 13 partite. E prosegue anche la scalata in classifica dei giovani bianconeri che sono arrivati ora al quinto posto staccando il Genoa. La Fiorentina primavera resta invece appena sopra la zona play out, con un punto di vantaggio sul Sassuolo quartultimo. I viola hanno probabilmente perso un’occasione importante non riuscendo a battere la Sampdoria, a un grande primo tempo è seguito il ritorno dei blucerchiati che hanno portato via un punto dal campo dei viola.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, oppure in alternativa sul canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Juventus Fiorentina primavera, sfida in programma sabato 18 gennaio e valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. La Juventus guidata in panchina da mister Zauli schiererà un 4-3-1-2 con questo undici titolare schierato dal primo minuto: Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ranocchia, Leone, Ahamada; Tongya; Moreno, Da Graca. Risponderà la Fiorentina allenata da Bigica con un 4-3-3 così schierato: Brancolini; Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Bianco; Montiel, Koffi, Spalluto.



