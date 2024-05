DIRETTA/ Napoli Bologna video streaming tv: trasferta ostica per i rossoblù (11 maggio 2024, Serie A)

DIRETTA NAPOLI BOLOGNA: TESTA A TESTA

Parliamo di una sfida che ha radici nella storia della Serie A quando andiamo a raccontare la diretta Napoli Bologna. Per trovare la prima partita della storia giocata tra queste due squadre dobbiamo tornare fino al 24 settembre del 1950 quando ad opporsi fu il Bologna vincendo 2 a 0 contro i partenopei. Per trovare l’ultima vittoria dei bolognesi in un Napoli Bologna bisogna andare fino al 12 dicembre 2012 quando i felsinei riuscirono ad espugnare il San Paolo al 91′ con gol del greco Panagiotis Kone.

L’ultima partita giocata al Maradona tra le due squadre è del 16 ottobre 2022 e regalò grandi emozioni con un rocambolesco 3 a 2 in favore dei padroni di casa arrivato grazie ad un gol di Victor Osimhen. Bisogna ricordarsi che in quella partita arrivò anche il primo gol “italiano” di Joshua Zirkzee. Gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono terminati con un pareggio per 2 a 2 nella scorsa stagione e 0 a 0 nella gara d’andata giocata al Dall’Ara di Bologna. (Agg. di Andrea Marino)

NAPOLI BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Napoli Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN per tutti gli utenti abbonati alla piattaforma. Per non perdersi l’anticipo del sabato della 36esima giornata di Serie A sarà anche seguibile con la diretta testuale curata dalla nostra redazione che andrà ad aggiornare costantemente il risultato e raccontare lo svolgimento della partita.

AZZURRI FAVORITI!

Il sabato della 36esima giornata si aprirà con la diretta Napoli Bologna di Serie A dove i padroni di casa cercano punti per l’Europa al Maradona. Alle 18.00 di sabato 11 maggio si accenderanno le luci dello stadio del Napoli che ospiterà un insidioso Bologna a caccia della Champions League. I partenopei vorranno approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Roma per provare ad accorciare la classifica.

Il Bologna di Thiago Motta arriva da uno scialbo pareggio in casa del Torino per 0 a 0 e sta perdendo un po’ di freschezza e pericolosità offensiva. I felsinei sono reduci da due pareggi consecutivi dove hanno faticato molto in fase offensiva e vorranno sbloccarsi contro un Napoli che fatica molto a trovare stabilità difensiva.

NAPOLI BOLOGNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo a capire quali saranno le probabili formazioni della diretta Napoli Bologna dove entrambi gli allenatori dovranno sciogliere qualche ballottaggio. Calzona deve risolvere i dubbi in difesa dove di fianco a Rrahmani cercano un posto uno tra Jesus e Natan con Olivera e Mario Rui che si lottano la fascia sinistra. A centrocampo sono Traore e Cajuste a lottare per una maglia da titolare al fianco di Lobotka e Anguissa.

Per Thiago Motta torna disponibile Beukema che però dovrà lottare per vincere il ballottaggio con uno tra Lucumì e Calafiori – entrambi protagonisti in positivo a Torino – per completare la difesa. In avanti cerca spazio Orsolini che, nelle ultime partite, ha perso il posto in favore di Ndoye ma la trasferta contro il Torino potrebbe rimescolare le carte in tavola.

NAPOLI BOLOGNA, LE QUOTE

Analizziamo le quote della diretta Napoli Bologna utilizzando le proposte di Eurobet.it: i partenopei partono con il favore del pronostico anche per via del fattore campo e la loro quota è fissata a 2,00. La vittoria degli ospiti sale a 3,55 mentre il pareggio X arriva fino a 3,60.

