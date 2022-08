Diretta Fiorentina Napoli/ streaming video tv: partenopei alla prova del Franchi

La terza giornata del campionato di Serie A regalerà già alcuni big match assolutamente da non perdere. Uno di questi è quello che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa della Fiorentina e il Napoli di Luciano Spalletti.

La diretta di Fiorentina Napoli andrà in scena domenica 28 agosto alle ore 20.45. Le previsioni della vigilia prospettano una gara entusiasmante. Da una parte ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano che sarà reduce dalle fatiche di coppia visto che sarà impegnata nel turno di Conference League contro il Twente. Dall’altra troveremo il Napoli del tecnico toscano Luciano Spalletti che dopo le prime due vittorie contro Verona e Monza, è chiamato al primo vero big match della stagione e cercherà la vittoria per restare a punteggio pieno in campionato.

DIRETTA FROSINONE LECCE PRIMAVERA/ Video streaming tv: il protagonista Ayouf Afi

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI: PARTENOPEI A CACCIA DEL TRIS IN CAMPIONATO

Il Napoli è una delle squadre più attese di questo inizio campionato. L’avvio scoppiettante con le due vittorie a Verona e contro il Monza al Maradona hanno rilanciato le aspettative dei partenopei. I nuovi innesti convincono anche con sprazzi di bel gioco. La gara contro la Fiorentina rappresenterà il primo vero banco di prova per testare il reale potenziale.

Belotti alla Roma/ Calciomercato news: visite mediche svolte, attesa per la firma

I viola ci arriveranno dopo la gara di ritorno contro il Twente valevole per l’accesso alla fase a gironi di Conference League. La Fiorentina dopo il bel campionato dello scorso anno vorrà confermarsi e anche superarsi. I precedenti tra Fiorentina e Napoli sono quasi in equilibrio. Prima di domenica si sono affrontate 168 volte, 60 volte ha vinto il Napoli, 59 la Fiorentina. I pareggi sono stati 49.

FIORENTINA NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tra Fiorentina e Napoli andrà in scena come detto domenica 28 agosto alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in live streaming sulla piattaforma Dazn. La diretta inizierà circa 30 minuti prima della gara e il commento sarà affidato a Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi.

Thiaw al Milan/ Calciomercato, il difensore dello Schalke è atteso oggi in Italia

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA NAPOLI

Entrambi gli allenatori potranno contare su tutta la rosa o quasi. La Fiorentina dovrà rinunciare soltanto a lungodegente Castrovilli e Igor che tornerà presto a disposizione. Per il Napoli l’unico indisponibile sarà Demme che tornerà tra circa un mese.

Per questo sia Fiorentina che Napoli potranno schierare la loro formazione migliore. I padroni di casa dopo le fatiche di coppa potrebbero far rifiatare qualcuno. Questa la probabile formazione scelta da Italiano: Gollini, Dodo’, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Sottil, Jovic.

Luciano Spalletti invece sembra intenzionato a confermare gli 11 vittoriosi contro il Monza la scorsa settimana: Meret, Di Lorenzo, Rrhami, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Osihmen, Lozano, Karavatskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SU FIORENTINA NAPOLI

Le quote di Fiorentina Napoli di Snai propendono verso la squadra ospite. La vittoria della squadra partenopea è quotata a 2.10. La vittoria della Fiorentina a 3.25 mentre il pareggio è quotato 3.65. Favorito l’over 2,5 vista la tattica offensiva offerta da entrambe le formazioni che viene quotato 1.63. Di conseguenza l’under 2,5 è dato a 2,15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA