Probabili formazioni Twente Fiorentina/ Quote, il tridente viola viene confermato

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE FIORENTINA: CHI GIOCA A ENSCHEDE?

Studiamo le probabili formazioni di Twente Fiorentina, per il ritorno dei playoff di Conference League 2022-2023: le due squadre si affrontano alle ore 19:00 di giovedì 25 agosto, a Enschede sarà partita vera perché il match di andata, giocato ovviamente all’Artemio Franchi, si è concluso sul 2-1 in favore dei viola. La Fiorentina si mangia le mani: avrebbe potuto vincere con un margine più ampio, ma ha subito un evitabile gol che adesso tiene gli olandesi in piena corsa per arrivare ai gironi, pur se un 1-0 in favore dei padroni di casa manderebbe comunque la partita ai tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE FIORENTINA/ Diretta tv: c'è Cabral al centro dell'attacco

Tra il calciomercato ancora aperto e una formula da trovare pienamente, Vincenzo Italiano dovrebbe approcciare questa partita confermando parecchie delle scelte operate settimana scorsa; così verosimilmente farà anche il Twente di Ron Jans, e allora prima che la partita prenda il via noi possiamo fare la consueta analisi sulle scelte che i due allenatori ufficializzeranno tra qualche ora per l’ingresso in campo, prendendoci un po’ di tempo per leggere insieme, in maniera più dettagliata, quelle che al momento sono le probabili formazioni di Twente Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barak ad un passo, Denayer o Faes per la retroguardia

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha fornito per il pronostico su Twente Fiorentina. La squadra favorita resta quella viola, ma in una situazione di equilibrio: c’è infatti ben poca distanza tra il segno 1 per la vittoria del Twente (2,70 volte la puntata) e il segno 2 che identifica il successo della Fiorentina, che vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,40 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che corrisponde a 3,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE FIORENTINA

LE SCELTE DI JANS

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Incontro per Barak, Empoli su Zurkowski e Kouame

Come detto nel presentare le probabili formazioni di Twente Fiorentina, Ron Jans punta sullo stesso undici del Franchi: il modulo di partenza è sostanzialmente un 4-2-3-1, ma poi la posizione di Vlap sul terreno di gioco potrebbe cambiare le carte in tavola. Il numero 18 del Twente inizia come trequartista centrale, schierato in una linea che prevede Rots e Misidjan sulle fasce; questi due esterni poi possono alzarsi per andare a formare un vero e proprio tridente offensivo con Van Wolfswinkel, che sarà il centravanti. A questo punto nella zona mediana resterebbe la sola cerniera composta da Sadilek e Zerrouki, con quest’ultimo che verosimilmente si dovrebbe prendere i compiti di regia e distribuzione del gioco; alle spalle di questo due non cambierà la difesa del Twente, sempre imperniata su capitan Propper che avrà al suo fianco Plezeguelo e alle sue spalle il portiere Unnerstall. A giocare come terzini invece dovrebbero essere nuovamente Brenet e Smal.

GLI 11 DI ITALIANO

Vincenzo Italiano ha qualche dubbio nel pensare alle probabili formazioni di Twente Fiorentina: ha recuperato Bonaventura già in campo a Empoli, ma il suo centrocampo dovrebbe essere formato da due mezzali come Duncan e Maleh con Sofyan Amrabat favorito su Mandragora come playmaker basso. In Conference League dovrebbe poi proseguire l’alternanza tra i due portieri: Gollini, titolare in campionato, lascerà spazio a Terracciano che già l’anno scorso aveva mostrato affidabilità togliendo il posto a Dragowski (anche per i problemi fisici del polacco, che poi è finito allo Spezia). Venuti e Biraghi dovrebbero essere i due terzini, anche se a destra rimane forte la candidatura di Dodò; in mezzo alla difesa invece dovremmo rivedere Nastasic con Milenkovic, ma nella lista Uefa è stato inserito Igor che dunque ha superato l’infortunio, e può rappresentare la mossa a sorpresa. Davanti invece Italiano dovrebbe puntare sugli stessi tre che hanno iniziato l’andata dei playoff: Arthur Cabral nei panni di centravanti, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil esterni con Ikoné e Luka Jovic, soprattutto, pronti a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE FIORENTINA: IL TABELLINO

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Plezeguelo, Propper, Smal; Sadilek, Zerrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. Allenatore: Ron Jans

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, S. Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, A. Cabral, R. Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano











© RIPRODUZIONE RISERVATA