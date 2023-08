DIRETTA FIORENTINA OFI CRETA/ Video streaming tv: focus sulla squadra greca (12 agosto 2023)

DIRETTA FIORENTINA OFI CRETA: FOCUS SUI GRECI

Mentre aspettiamo la diretta di Fiorentina Ofi Creta, può sorgere la curiosità di scoprire qualcosa in più circa la squadra greca che sarà avversaria oggi dei viola di mister Vincenzo Italiano. Il nome completo della società è Omilos Filathlōn Īrakleiou, di cui Ofi è ovviamente l’acronimo. La sede è nella città di Candia, che è il capoluogo e principale città dell’isola di Creta. La polisportiva comprende, oltre alla sezione calcistica, anche quelle di pallacanestro e pallanuoto.

Il periodo più glorioso della squadra di calcio risale agli anni Ottanta, quando arrivò al secondo posto in campionato nel 1986 e vinse la Coppa di Grecia nella stagione successiva, anche se questo resta ancora oggi l’unico trofeo nella bacheca dell’Ofi Creta, se si esclude una Coppa dei Balcani per club che comunque arrivò sempre in quegli anni, cioè per la precisione nel 1989. Nello scorso campionato, l’Ofi Creta ha chiuso al nono posto in classifica con 26 punti in altrettante partite disputate nel massimo campionato greco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA OFI CRETA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Ofi Creta non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club viola, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test internazionale sostenuto dagli uomini di Vincenzo Italiano.

ALTRA AMICHEVOLE PER ITALIANO!

Fiorentina Ofi Creta, in diretta sabato 12 agosto 2023 alle ore 20.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida amichevole, la seconda consecutiva per i viola che hanno affrontato, sempre nella cornice del “Franchi”, il Sestri Levante nella serata di venerdì. Due amichevoli con ingresso libero, con i tifosi della formazione toscana che potevano registrarsi sul sito e ottenere gratuitamente il biglietto per assistere alle prime sfide dei viola nella cornice dello stadio di casa, in attesa dell’avvio della Serie A e dei play off di Conference League.

Test europeo contro la formazione isolana ellenica, reduce da un pareggio contro l’Atromitos dopo tre sconfitte consecutive nei test disputati nella tournée olandese, ko maturati contro Heerenveen, NAC Breda e Utrecht. L’Ofi Creta parteciperà comunque alla massima divisione greca anche nella massima stagione e la sfida sarà sicuramente un appuntamento interessante per Vincenzo Italiano per alzare il livello della preparazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA OFI CRETA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Ofi Creta, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Mandragora, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Jovic. Risponderà l’Ofi Creta allenata da Valdas Dambrauskas con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Christogeorgos, Abanda, Bakic, Bifouma, Lampropoulos, Larsson, Mellado, Pasalidis, Phellype, Riera, Toral.

