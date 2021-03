Diretta/ Fiorentina Roma streaming video e tv. Sfida tra deluse (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA ROMA: SFIDA TRA DELUSE AL FRANCHI

Fiorentina Roma, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Scontro tra deluse nell’ultimo turno di campionato: la Fiorentina non è riuscita a dare continuità alla vittoria interna contro lo Spezia, perdendo in casa dell’Udinese con una prestazione opaca, che non ha convinto e che ha di nuovo messo in luce i limiti di una squadra che deve ancora guardarsi alle spalle in classifica.

Non è andata meglio alla Roma che dopo il pari senza reti sul campo del Benevento ha perso in casa contro il Milan, confermando la sua idiosincrasia negli scontri diretti con le grandi. Giallorossi infatti capaci di ottenere solo 3 punti finora nelle sfide contro le prime 7 in classifica, pareggi contro Juventus, Milan e Inter e poi solo sconfitte nei match di ritorno contro bianconeri e rossoneri, nel derby contro la Lazio e nelle trasferte di Bergamo e Napoli. Risultati impietosi che al momento pongono i giallorossi fuori dalla zona Champions, a -2 da Atalanta e Juventus.

FIORENTINA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Roma sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Roma presso lo stadio Artemio Franchi. I padroni di casa allenati da Cesare Prandelli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paulo Fonseca con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Fiorentina e Roma, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.00 volte la posta scommessa.



