Diretta Udinese Fiorentina/ Streaming video tv: per la tranquillità (Serie A)

DIRETTA UDINESE FIORENTINA: BELLA SFIDA!

Udinese Fiorentina, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 febbraio, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Situazione di classifica identica per le due squadre, la diretta di Udinese Fiorentina metterà infatti di fronte i bianconeri di Luca Gotti e i viola di Cesare Prandelli che hanno 25 punti nella graduatoria del nostro campionato, il che significa una salvezza ormai a portata di mano, ma per la quale va ancora fatto uno sforzo per raggiungere in modo definitivo la serenità.

Una vittoria oggi pomeriggio naturalmente aiutrebbe molto e allora speriamo che possa scaturirne una bella partita, in cui entrambe le squadre giochino per vincere, rinfrancate anche dai risultati della scorsa giornata. La Fiorentina infatti arriva da una netta vittoria contro lo Spezia, mentre l’Udinese da un pareggio in rimonta a Parma, prezioso anche perché ha permesso di mantenere la distanza (ampia) da una delle pericolanti.

DIRETTA UDINESE FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Fiorentina sarà trasmessa sui canali sportivi della piattaforma di Sky, che detiene i diritti per trasmettere sette partite di ogni giornata della Serie A, tra cui questa. Di conseguenza, per gli abbonati è disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Per le probabili formazioni di Udinese Fiorentina, Luca Gotti sarà orfano degli squalificati Pereyra e Zeegelaar, inoltre Deulofeu è acciaccato, spazio allora per Okaka in attacco al fianco di Llorente. Sulla fascia mancina verrà dirottato Stryger Larsen, occasione dall’inizio a destra per Molina. In cabina di regia Arslan, coadiuvato da De Paul e Walace oppure Makengo. Per la difesa è recuperabile Samir, che potrebbe essere schierato con Nuytinck e uno tra Becao e Bonifazi davanti a Musso. La Fiorentina spera in Ribery al fianco di Vlahovic, altrimenti Cesare Prandelli ha le alternative Eysseric e Kouamè. Infortunato Bonaventura, a centrocampo ritrova posto dall’inizio Castrovilli con Amrabat e Pulgar. Sulla fascia destra Venuti favorito su Caceres e Malcuit, così come in difesa Martinez Quarta su Igor per affiancare Pezzella e Milenkovic.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Udinese Fiorentina in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 2,40 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,10 in caso di segno X e fino a 3,15 nel caso in cui uscisse il segno 2.



