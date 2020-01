Diretta/ Fiorentina Sampdoria Primavera (risultato 2-2) streaming: pareggia Spalluto!

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA PRIMAVERA (FINALE 2-2): PAREGGIA SPALLUTO!

Dopo il vantaggio della Sampdoria, la Fiorentina si scatena in avanti a caccia del pareggio e al 33′ Spalluto manca un’ottima occasione, riscattandosi però al 38′ sfruttando un assist ben calibrato da Milani, che ha messo nel mezzo un pallone che l’attaccante è stato lesto a spingere in rete. Viene ammonito Bianco per aver fermato una ripartenza avversaria, nel finale di partita i viola cercano l’ultimo guizzo ma la Sampdoria è ben chiusa in difesa e, soprattutto, un po’ di stanchezza inizia a essere evidente nella manovra di entrambe le squadre. Si chiude dunque sul 2-2, risultato giusto considerando il calo evidenziato dalla Fiorentina a inizio secondo tempo, nel mezzo di una partita che aveva inizialmente visto in difficoltà i blucerchiati. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria Primavera, match previsto sabato 11 gennaio 2020 alle ore 11.00, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

DOPPIO D’AMICO!

A inizio ripresa la Sampdoria riesce a scuotersi e trova nel giro di pochi minuti l’episodio che le permette di pervenire al pareggio. Al 6′ Dalle Mura commette fallo su Prelec, è calcio di rigore che D’Amico trasforma. I viola accusano il colpo e la Sampdoria inizia ad attaccare con maggiore continuità, al 14′ viene ammonito Fiorini, quindi al 18′ i viola operano un doppio cambio, fuori Montiel dentro Milani e poi fuori Hanuljak dentro Beloko. Dutu si rende pericoloso di testa, ma proprio lui al 24′ contribuisce al ribaltone blucerchiato, deviando alle spalle del suo portiere una conclusione di D’Amico che, in maniera un po’ rocambolesca, firma la doppietta personale e il sorpasso della Sampdoria che ora conduce 1-2 in casa della Fiorentina. (agg. di Fabio Belli)

CONTROLLO VIOLA

La Fiorentina continua a dettare i tempi del gioco, al 33′ i viola vanno ancora alla conclusione con un tiro di sinistro di Spalluto che viene neutralizzato da Raspa. Proprio Spalluto però al 35′ viene ammonito per una “sbracciata” su Obert. Al 39′ ancora padroni di casa in avanti, con Koffi che innesca l’autore del gol del vantaggio, Montiel: rasoiata di sinistro che finisce a lato di pochi centimetri rispetto alla porta difesa da Raspa. 1′ di recupero con la Sampdoria che non riesce ad affacciarsi in avanti in maniera efficace e a creare occasioni utili per il pareggio, le squadre vanno negli spogliatoi con i viola avanti di misura. (agg. di Fabio Belli)

SUBITO MONTIEL!

Si è portata subito in vantaggio la Fiorentina nel match casalingo del campionato Primavera 1 contro la Sampdoria. Dopo 2′ calcio di rigore per i viola per un fallo di mano di Veips in area blucerchiata, punito con la massima punizione trasformata da Montiel. Al 3′ risponde subito la Sampdoria, ma è la traversa a negare il gol del pareggio a Yayi Mpiae. Senza fortuna una conclusione dalla distanza di Bianco al quarto d’ora, mentre al 17′ Chrysostomou impegna il portiere di casa Brancolini. Al 24′ su cross da calcio d’angolo finisce di poco alto un colpo di testa di Spalluto, con la Fiorentina vicina al pareggio. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Bianco; Montiel, Koffi, Spalluto. Allenatore: Bigica. SAMPDORIA (4-3-3): Raspa; Angileri, Obert, Pompetti, Veips; Siatounis, Chrysostomou, Brientan; D’Amico, Prelec, Yayi Mpie. Allenatore: Cottafava. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Per Fiorentina Sampdoria Primavera è ormai tutto pronto, ma ci resta il tempo necessario per prendere in considerazione le statistiche – molto simili – delle due formazioni nel campionato in corso. La Fiorentina Primavera ha 14 punti in classifica grazie a tre vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte nelle prime tredici giornate, nelle quali i viola stanno stentando come dimostra una differenza reti comunque meno negativa rispetto ai numeri della classifica, perché pari a zero grazie a 18 gol segnati e altrettante reti subite. Appena un gradino sopra troviamo la Sampdoria Primavera, a quota 15 punti in totale assenza di pareggi: cinque vittorie e sette sconfitte per i blucerchiati, che hanno una partita ancora da recuperare, hanno segnato appena 12 gol ma ne hanno pure subiti 20, per una brutta differenza reti pari a -8. Adesso però basta numeri: a parlare infatti sarà il campo, Fiorentina Sampdoria Primavera comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Sampdoria Primavera è una partita che vanta moltissimi precedenti recenti, dunque i numeri del testa a testa sono piuttosto interessanti, basandoci su ben 19 confronti dal 2008 in poi. La Fiorentina è saldamente in vantaggio nel bilancio complessivo, perché contiamo ben dodici successi dei viola a fronte di cinque vittorie della Sampdoria e appena due pareggi, con ben 41 gol segnati dalla Primavera della Fiorentina mentre i giovani blucerchiati ne hanno messi a segno solamente 21. La differenza si fa ancora più netta prendendo in considerazione solamente le nove partite disputate in casa della Fiorentina Primavera: sette successi dei padroni di casa toscani, un pareggio e una vittoria esterna della Sampdoria. Nello scorso campionato ecco che a Firenze i viola vinsero per 2-1 la partita d’andata, disputata il 2 dicembre 2018, mentre l’incontro di ritorno in casa della Sampdoria terminò con un pareggio per 0-0 il 19 aprile 2019. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Fiorentina Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio, è un match previsto stamattina, sabato 11 gennaio 2020 alle ore 11.00, per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Fiorentina Sampdoria Primavera sarà uno scontro a metà classifica tra due squadre che in questa prima metà della stagione non hanno trovato la giusta continuità per provare a proiettarsi in zona play off: 15 punti per i blucerchiati, 14 per i viola con le due formazioni che hanno rispettivamente solo 2 e 1 punto di vantaggio rispetto alla zona play out. Urge un cambio di passo che la Sampdoria era in realtà riuscita a trovare nella parte finale del 2019 con due vittorie consecutive ottenute contro Genoa e Napoli, entrambe in casa. La Fiorentina invece dopo il successo contro il Cagliari secondo in classifica è caduta nella sua ultima partita dell’anno in campionato in casa della Lazio, ritrovandosi di nuovo risucchiata nei bassifondi della classifica e non dando continuità a un momento positivo che era passato anche attraverso la vittoria contro il Genoa nella sfida di Coppa Italia Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA PRIMAVERA

Adesso può essere significativo anche analizzare le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Fiorentina Sampdoria Primavera, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. La Fiorentina di Emiliano Bigica sarà schierata con un 4-3-3 come modulo di partenza, con questo presumibile undici titolare: Brancolini; Ponsi, Dalle Mura, Dutu, Simonti; Bianco, Fiorini, Pierozzi, N.; Spalluto, Kukovec, Koffi. Risponderà la Sampdoria di Cottafava schierata con il seguente possibile 4-3-3: Raspa; Angileri, Obert, Veips, Rocha; Siatounis, Chrysostomou, Brentan; Prelec, D’Amico, Yayi Mpie.



