DIRETTA/ Fiorentina Torino video streaming DAZN: arbitra Maurizio Mariani (Serie A)

Fiorentina Torino sarà diretta oggi allo stadio Artemio Franchi del capoluogo toscano dall’arbitro Maurizio Mariani della sezione Aia di Aprilia per la seconda giornata della Serie A 2021-2022. Al fianco dell’arbitro ci saranno naturalmente i due guardalinee Prenna e C. Rossi, il quarto uomo G. Miele, l’addetto Var Irrati e l’assistente Avar Volpi per completare la squadra arbitrale per Fiorentina Torino. Adesso però torniamo a parlare del primo arbitro e lo presentiamo più nel dettaglio.

Ricordiamo allora che il signor Maurizio Mariani è nato il 25 febbraio 1982 a Roma ed è arbitro fin dal 2000, mentre nel 2019 ha ottenuto la qualifica di internazionale. In carriera abbiamo finora 108 partite di Serie A arbitrate dal signor Maurizio Mariani, con un bilancio che dal punto di vista disciplinare ci parla di 508 cartellini gialli, 39 espulsioni (15 somme di ammonizioni e 24 rossi diretti) e 40 calci di rigore assegnati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Torino è su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, rispettivamente ai numeri 201 e 202 della televisione satellitare: è questa infatti una delle partite che, per la 2^ giornata di Serie A, vengono trasmesse anche su Sky, dunque con la possibilità di diretta streaming video utilizzando l’applicazione Sky Go. Naturalmente resta valida l’opzione DAZN (sempre riservata ai suoi clienti), la piattaforma che per questa stagione ha acquisito i diritti per fornire integralmente le gare del massimo campionato di calcio.

FIORENTINA TORINO: VOGLIA DI FARE PUNTI!

Fiorentina Torino, che è in diretta dall’Artemio Franchi alle ore 20:45 di sabato 28 agosto, si gioca per la seconda giornata di Serie A 2021-2022: in campo due squadre che vogliono fare punti per riscattare la sconfitta all’esordio, ed evitare così di rimanere indietro in maniera sensibile. Per la Fiorentina il ko è arrivato sul campo della Roma, nonostante una prova gagliarda e l’inferiorità numerica per praticamente tutta la partita; qualcosa del gioco di Vincenzo Italiano si è vista, ora arriva la prima in casa per provare a inserire anche i risultati nel percorso viola.

Il Torino invece, per il secondo anno consecutivo, ha perso in casa contro l’Atalanta nell’apertura del suo campionato: sfortunato Ivan Juric, che fino a pochissimi minuti dal termine era convinto di portare a casa un pareggio nella sua prima partita come allenatore della squadra granata. Sarà dunque interessante valutare quello che succederà nella diretta di Fiorentina Torino: adesso tuffiamoci nell’atmosfera del prepartita con l’analisi delle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

Non ce la fa Sofyan Amrabat e Dragowski è squalificato: per Fiorentina Torino dunque Italiano lancia Terracciano tra i pali e in mezzo al campo dovrebbe nuovamente affidarsi alla regia di Pulgar, supportato da Bonaventura e Castrovilli come mezzali. Quest’ultimo è insidiato da Maleh, mentre in difesa il ballottaggio riguarda Nastasic, ultimo arrivato, e Igor; Milenkovic l’altro centrale, Venuti e Biraghi sulle corsie laterali. Nel tridente offensivo, Callejon rischia sulla pressione di Saponara e Riccardo Sottil; confermati invece Vlahovic e il nuovo acquisto Nico Gonzalez.

Ancora senza Ansaldi e Zaza, Juric dispone il Torino con Ola Aina come esterno sinistro – sull’altro versante agirà Singo – e Pjaca, che proverà a rilanciarsi in granata, al fianco di Linetty sulla trequarti; chiaramente come prima punta giocherà Belotti, mentre a centrocampo il tandem adibito alla manovra dovrebbe prevedere Mandragora e Lukic, dunque a finire in panchina sarebbe Rincon. Vanja Milinkovic-Savic giocherà in porta, davanti a lui la difesa sarà comandata da Bremer con Izzo posizionato sul centrodestra, e Ricardo Rodriguez che ormai fa stabilmente il centrale a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Fiorentina Torino sono disponibili anche dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,20 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata ovviamente dal segno X) vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,35 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la vostra vincita ammonterebbe ad un valore pari a 3,25 volte la giocata.



