DIRETTA/ Fiorentina Torino video streaming tv: una storia lunga e gloriosa

I precedenti della diretta di Fiorentina Torino, considerando anche le sfide in Piemonte, sono 160 col bilancio in equilibrio. Si parla infatti di 54 vittorie per i viola, 52 per i granata e 54 pareggi. Nella scorsa stagione vinsero i viola col risultato finale di 2-1, era il 28 agosto del 2021. La squadra toscana andava avanti con gol di N.Gonzalez alla fine del primo tempo. Dusan Vlahovic siglava il raddoppio a 20′ dal triplice fischio finale e a un minuto dalla fine Verdi si toglieva la soddisfazione di segnare almeno il gol della bandiera per i suoi.

I granata non vincono all’Artemio Franchi di Firenze dal 17 dicembre del 2008 quando si imposero negli ottavi di finale di Coppa Italia col risultato di 0-1. Furono poi eliminati nel turno successivo dalla Lazio che in Piemonte andò a vincere col risultato finale di 1-3. Sarà molto interessante vedere quello che ci dirà la gara di oggi tra due squadre alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi di classifica. (Matteo Fantozzi)

FIORENTINA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Fiorentina Torino sarà visionabile sia su DAZN che su Sky. L’emittente televisiva trasmetterà il match su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e in 4K HDR sui televisori compatibile al canale di riferimento vale a dire il 213.

Come di consueto, anche DAZN trasmetterà l’incontro. Per lo streaming video, DAZN offre la possibilità di vedere la diretta Fiorentina Torino su qualsiasi dispositivo quale PC, smartphone, tablet e console di gioco. Anche Sky, attraverso l’applicazione Sky Go, offre la visione della partita sulle medesime piattaforme, ad eccezione delle console di gioco.

I VIOLA OSPITANO I GRANATA SABATO SERA

La diretta di Fiorentina Torino, in programma sabato 21 gennaio alle 20:45, racconta di una partita tra due squadre di metà classifiche reduci da una sconfitta. Infatti gli uomini di Vincenzo Italiano hanno steccato l’appuntamento esterno contro la Roma, rimanendo in dieci al 24′ per l’espulsione di Dodo e venendo puniti dalla doppietta dell’ex Juventus Paulo Dybala. Il ko nella Città Eterna ha interrotto l’imbattibilità del club toscano nell’anno solare 2023. Il Torino è reduce da una scialba prova che è costata la partita contro lo Spezia: i liguri hanno inanellato la loro quinta partita senza perdere in casa dei granata, riuscendo a portare a casa l’intero bottino di misura grazie al rigore di Nzola.

Ultimamente il Franchi sta regalando punti e gioie alla Fiorentina come testimoniano le ultime tre partite giocate dalla Viola tra le mura amiche: 2-1 alla Salernitana, 1-1 col Monza e 2-1 contro il Sassuolo. Del 22 ottobre l’ultima sconfitta in casa nel match con l’Inter. Il Torino, lontano dalla città della Mole, è nona per rendimento e i recenti due scontri sono due pareggi, entrambi per 1-1, contro Roma e Salernitana.

FIORENTINA TORINO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Torino con i Viola che verosimilmente scenderanno in campo col 4-2-3-1. Tra i pali Terracciano, linea difensiva composta da Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo il marocchino Amrabat e Duncan. Sulla trequarti Ikone, Bonaventura e Kouame a supportare l’unica punta Jovic.

Juric risponderà con 3-4-2-1: Milinkovic il portiere titolare, Zima-Schuurs-Buongiorno a formare la muraglia dinanzi al portiere serbo. Sul lato destro Singo, Linetty a sostituire Lukic e Ricci al centro e Vojvoda sulla corsia mancina. Miranchuk e Vlasic i due trequartisti mentre Sanabria guiderà l’attacco granata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Fiorentina Torino vedono favoriti i padroni di casa con una quota di 2.15 di Snai. La vittoria dei granata è quotata 3.60, poco più alto del 3.30 relativo al pareggio. L’eventualità del Gol è data a 1.85 con l’Over 2.5 a 2.10.

Spazio marcatori. La rete di Jovic, alla ricerca di un gol per scacciare le critiche, la troviamo a 3.50. Dall’altra parte l’unica punta Sanabria è quotato a 4.50. Marcatore a sorpresa? Biraghi quota 15.











