Diretta/ Roma Fiorentina streaming video e tv. Giallorossi d’acciaio (Serie A)

DIRETTA ROMA FIORENTINA: L’OLIMPICO SPINGE!

Roma Fiorentina, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Ancora a caccia del quarto posto i giallorossi con José Mourinho che nelle ultime partite si è goduto un carattere d’acciaio della squadra, capace di una rimonta quasi impossibile a casa del Milan per poi battere 1-0 il Genoa in Coppa Italia. Giallorossi convincenti ma che ora cercano continuità per cercare davvero di insidiare la zona Champions.

E’ reduce da una vittoria la Fiorentina che ha battuto 2-1 il Sassuolo nell’ultima di campionato. La squadra di Vincenzo Italiano ha avuto diversi problemi di continuità in questa prima parte della stagione ma a conti fatti si è assestata a metà classifica, raggiungendo anche i quarti di finale di Coppa Italia grazie all’ultima vittoria sulla Sampdoria. Il 22 agosto 2021 la Roma ha vinto 3-1 l’ultimo precedente interno di campionato contro la Fiorentina che non si impone in casa dei giallorossi dallo 0-2 del 7 aprile 2018.

ROMA FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Roma Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

