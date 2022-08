Diretta/ Fiorentina Twente streaming video Tv8: esordio europeo viola (Conference)

DIRETTA FIORENTINA TWENTE: VIOLA FAVORITI

Fiorentina Twente, in diretta giovedì 18 agosto 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Conference League. Dopo cinque anni e mezzo, i viola tornano ad affrontare una partita in Europa. Era il 23 febbraio 2017, perdendo in casa 2-4 contro il Borussia Monchengladbach la Fiorentina veniva eliminata dai sedicesimi di finale di Europa League. Con il settimo posto nella Serie A della scorsa stagione, i toscani sono tornati sulla ribalta continentale ma dovranno superare lo scoglio del preliminare prima della fase a gironi.

Il Twente ha vinto le prime due partite della nuova Eredivisie olandese, contro NEC Nijmengen e Fortuna Sittard. Olandesi brillanti ma sulla carta lontani dai valori di una Fiorentina che ha iniziato la sua avventura in Serie A con una vittoria per 3-2 all’ultimo respiro contro la Cremonese, propiziata da un errore del portiere grigiorosso Radu. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra la Fiorentina e il Twente, mai incrociatesi in precedenza nella storia delle Coppe Europee.

DIRETTA FIORENTINA TWENTE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La visione in diretta di Fiorentina Twente sarà disponibile attraverso diverse modalità. Innanzitutto in chiaro sul digitale terrestre su Tv8, quindi la partita valida per le semifinali di andata di Conference League si trova infatti sia nel palinsesto di Sky Sport sia in quello di DAZN. Gli abbonati alla prima emittente non dovranno fare altro che sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (canale 251 satellite) oppure seguire la diretta Fiorentina Twente in streaming sulla piattaforma Sky Go. Gli abbonati alla seconda emittente, invece, per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire l’impegno in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TWENTE

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Twente, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gollini; Benassi, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil. Risponderà il Twente allenato da Ron Jans con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zarrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Twente, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per il play off di Conference League. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Twente, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











