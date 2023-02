Diretta Fiorentina Udinese Primavera/ Streaming video tv: senza storia?

DIRETTA FIORENTINA UDINESE PRIMAVERA: PARTITA SENZA STORIA?

Fiorentina Udinese Primavera, in diretta alle ore 11.00 di questa mattina, domenica 12 febbraio 2023, sarà il primo match di oggi per la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1, che è il primo turno del girone di ritorno. Dando un rapido sguardo alla classifica, non ci dovrebbe essere storia nella diretta di Fiorentina Udinese Primavera, perché i padroni di casa viola hanno 29 punti e fanno parte del gruppo di testa, mentre gli ospiti bianconeri friulani sono solamente penultimi, con appena 12 punti al proprio attivo e una situazione di conseguenza decisamente critica.

Questa dovrebbe quindi essere l’occasione ideale per ritrovare la continuità per la Fiorentina Primavera, che sta infatti vivendo un periodo con alti e bassi continui. Settimana scorsa tuttavia c’è stato un meraviglioso exploit con la vittoria per 1-5 sul campo della Juventus e oggi in casa contro la penultima potrebbe essere l’occasione giusta per il bis. L’Udinese comunque arriva da un pareggio per 2-2 contro l’Atalanta e ha vinto un paio di partite nel mese di gennaio, quindi i friulani sono in discreta forma. Non ci sarà storia, oppure la diretta di Fiorentina Udinese Primavera potrà regalarci sorprese?

FIORENTINA UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Udinese Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai danni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Fiorentina Udinese Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Udinese Primavera. Per i viola di Alberto Aquilani ci attendiamo un modulo 3-5-2 sulla linea di quello del trionfo in casa della Juventus: Martinelli in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Lucchesi, Biagetti e Krastev; a centrocampo invece potremmo schierare da destra a sinistra la linea a cinque con Vigiani, Berti, Falconi, Amatucci e Kayode; infine Distefano e capitan Toci dovrebbero formare la coppia d’attacco.

Gli ospiti dell’Udinese Primavera allenati da Jani Sturm potrebbero invece proporci un modulo 4-2-3-1 con Di Bartolo in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Abdalla, Guessand, Cocetta e Iob; in mediana ci aspettiamo invece la coppia formata da Zunec e Castagnaviz; infine il reparto offensivo dell’Udinese, con Russo, Asante e Pejicic da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Vivaldo.











