Diretta/ Udinese Atalanta streaming video tv: bergamaschi in affanno (Primavera)

DIRETTA UDINESE ATALANTA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Udinese Atalanta, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Ammiraglio Diego Simonetti di Gemona del Friuli, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1. Bergamaschi ancora in affanno dopo l’ultima sconfitta interna contro il Lecce, un 2-4 che ha confermato come l’Atalanta sia ancora lontana da trovare il passo giusto per allontanarsi dalla zona play out, inconsueto per una formazione abituata a primeggiare in Primavera.

Diretta/ Sassuolo Milan streaming video tv: neroverdi verso i play off (Primavera)

Dopo due vittorie consecutive che l’avevano staccata dal fondo della classifica, l’Udinese è stata invece costretta a frenare ancora incassando un poker sul campo della Roma capolista, pagando un divario tecnico apparso sin troppo evidente nel corso della partita. Al primo ottobre 2018 risale l’ultimo precedente nel campionato Primavera tra le due compagini, l’Atalanta dominò la sfida vincendo in goleada col punteggio di 0-5.

"Zaniolo, notte di ses*o nel parco": audio shock/ Ragazza smentisce: "Non sono io"

UDINESE ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Atalanta Primavera verrà trasmessa su Sportitalia sul canale tematico Solocalcio. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ammiraglio Diego Simonetti di Gemona del Friuli. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mosca, Guessand, Cocetta, Centis, Ulineia Buta, Iob, Russo, Zunec, Abdalla, Asante, Pejicic. Risponderà l’Atalanta allenata da Marco Fioretto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bertini, Del Lungo, Chiwisa, Muhameti, De Nipoti, Riccio, Palestra, Vorlicky, Tavanti, Regonesi, Bevilacqua.

Sampdoria nei guai con Ferrero: rischio fallimento/ Manca ricapitalizzazione e...

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE ATALANTA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA