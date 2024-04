Diretta/ Fiorentina Viktoria Plzen, risultato e streaming video: attacco Viola! (Conference, 18 aprile 2024)

C’è grande attesa in città per la diretta Fiorentina Viktoria Plzen che vale la semifinale di Conference League. La partita ha inizio oggi, giovedì 18 aprile 2024, alle 18.45. Nella partita di andata, i viola non sono riusciti ad imporsi sul difficile campo del Viktoria Plzen che però è sembrato in grande difficoltà per tutti i novanta minuti. I viola hanno la grande occasione di sfruttare il fattore campo per provare ad ottenere la semifinale di Conference League.

I cechi, invece, arrivano dalla vittoria in campionato contro lo Slavia Praga ed avranno un giorno in più per presentarsi nel migliore dei modi al Franchi. Agli uomini di Koubek serve l’impresa per provare a passare il turno contro una delle favorite per la vittoria finale.

DIRETTA FIORENTINA VIKTORIA PLZEN STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I fiorentini che non riusciranno ad andare allo stadio e quelli che non vivono in toscana non si perderanno la diretta di Fiorentina Viktoria Plzen: se hanno un abbonamento a Sky Sport Uno e Sky Sport 4K potrannoo vederla comodamente da casa in tv. Chi invece si dovesse trovare in giro può vedere ugualmente la diretta Fiorentina Viktoria Plzen in streaming video su NOW TV e Sky GO La visone sarà disponibile anche su DAZN. In alternativa si potrà seguire la diretta testuale insieme a noi che commenteremo la partita.

FIORENTINA VIKTORIA PLZEN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Fiorentina Viktoria Plzen di Conference League per analizzare le possibili scelte dei due allenatori. Per la Fiorentina è difficile capire le scelte di Italiano che è chiamato a sciogliere diversi dubbi di formazione. A centrocampo Mandragora e Duncan lottano per un posto di fianco ad Arthur e si accende il ballottaggio anche sugli esterni dove Kouame cerca una maglia da titolare per completare l’attacco con Nico Gonzalez, Beltran e Belotti.

Per Koubek i dubbi sono in attacco dove potrebbe tornare a disposizione Durosinmi che cerca minutaggio anche dalla panchina. La difesa a cinque si muove verso la conferma con il supporto di Cadu e Reznik sugli esterni che andrebbero a rendere versatile il modulo dei cechi.

FIORENTINA VIKTORIA PLZEN, LE QUOTE

Andiamo alle quote della diretta Fiorentina Viktoria Plzen di Conference League dal sito della Snai: partono favoriti i viola con il segno 1 quotato 1,45 contro il 7,50 degli ospiti. Alta anche la quota del pareggio con la X a 4,50.











