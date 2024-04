DIRETTA/ Viktoria Plzen Fiorentina video streaming tv: è il primo incrocio (Conference League 10 aprile 2024)

DIRETTA VIKTORIA PLZEN FIORENTINA: PARTITA INEDITA MA…

Sarà una partita completamente inedita quella che ci terrà compagnia per la diretta di Viktoria Plzen Fiorentina. Per i cechi sarà anche la prima volta ai quarti di finale di una competizione Uefa, ma dobbiamo osservare che in anni recenti il Viktoria Plzen è diventato avversario abbastanza tradizionale per le squadre italiane, tanto che contiamo ben dieci precedenti – anche se nessuno con la Fiorentina. Ad aprire i confronti tra i cechi e il calcio italiano ci fu il Milan nella fase a gironi della Champions League 2011-2012, con vittoria rossonera per 2-0 all’andata a San Siro e pareggio per 2-2 al ritorno, quando d’altronde il Milan era già qualificato in compagnia del Barcellona.

Discorso ben diverso nei sedicesimi di finale della Europa League 2012-2013, quando il Viktoria Plzen travolse il Napoli con una clamorosa doppia vittoria, 0-3 al San Paolo e 2-0 a casa propria. Ecco poi ben due doppi incroci con la Roma, prima nel girone di Europa League 2016-2017 e poi in quello di Champions League 2018-2019: doppia vittoria giallorossa all’Olimpico, ma in Repubblica Ceca il Viktoria Plzen ottenne un successo e un pareggio. L’unica squadra italiana capace di vincere sia all’andata sia al ritorno è stata quindi l’Inter nel girone di Champions League 2022-2023, 0-2 a Plzen (prima vittoria italiana in trasferta) e 4-0 a San Siro. Almeno l’andata potrebbe essere complicata… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIKTORIA PLZEN FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Se volete seguire la diretta tv di Viktoria Plzen Fiorentina dovrete essere muniti di un abbonamento a Sky: la partita infatti verrà trasmessa (non integralmente) nel programma Diretta Gol Europa su Sky Sport Calcio (canale 201). Per chi non potesse trovarsi davanti ad una tv, potrà comunque seguire sul cellulare o su Ipad la sfida Viktoria Plzen Fiorentina in diretta streaming con l’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

CECHI DA NON SOTTOVALUTARE

Si gioca oggi, giovedì 11 aprile alle ore 18.45, l’andata dei quarti di finale di Conference League: si affrontano Viktoria Plzen Fiorentina in diretta dal Mesta Plzne di Plzen e si preannuncia uno scontro interessante dal punto di vista tattico e dell’agonismo. Partiamo dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Purtroppo i viola hanno dimostrato quest’anno, sia in campionato che in Conference di essere parecchio altalenanti sia a livello di risultati che di prestazioni. Abbiamo visto negli ultimi 10 giorni una Fiorentina di livello contro l’Atalanta in Coppa Italia e una squadra confusa e quasi rinunciataria contro la Juventus domenica scorsa in Campionato. A questo punto della Stagione alla Fiorentina conviene concentrarsi su Coppa Italia e Conference League. Tutta Italia tifa per i viola: se dovessero passare il turno garantirebbero, per il ranking Uefa il quinto posto in Champions per l’Italia. Ma il Viktoria Plzen non sarà una passeggiata. Una formazione con poco talento, ma tignosa, che difende bassa e ama ripartire con contropiedi micidiali. I cechi, praticamente imbattuti da 4 mesi, non hanno più molto da chiedere al loro campionato, essendo terzi, lontani ormai dalla vetta della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN FIORENTINA

Per la diretta Viktoria Plzen Fiorentina non dovrebbero in verità esserci particolare dubbi. I cechi dovrebbero affidarsi al 3-4-2-1 con Jedlicka tra i pali e il pacchetto difensivo composto da Hranac, Jemelka e Dweh. A centrocampo Sykora, Cerv, Kalvach e Cadu mentre Vydra e Sulc supporteranno Chory. Per Vincenzo Italiano, invece, 4-2-3-1 con Nico Gonzalez, Barak e Kouamé alle spalle dell’unica punta Belotti.

LE QUOTE DI VIKTORIA PLZEN FIORENTINA

Chi può essere il favorito stasera per la diretta Viktoria Plzen Fiorentina? Scopriamolo con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il principale candidato alla vittoria è il club di casa: puntare sul segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,10 quanto avrete investito, mentre si arriva ad un valore di 3,45 la giocata per il pareggio (identificato dal segno X), infine il successo esterno dei toscani, regolato dal segno 2, porta in dote con questo bookmaker una vincita che equivale a 1,90 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo.

