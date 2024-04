DIRETTA/ Fiorenzuola Alessandria video streaming tv: sfida tabù per gli ospiti! (Serie C, 6 aprile 2024)

DIRETTA FIORENZUOLA ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

La diretta Fiorenzuola Alessandria sta per cominciare, diamo un’occhiata ai testa a testa tra le due squadre per entrare meglio in clima partita. Su 15 precedenti, il Fiorenzuola ne ha vinti 6 con 8 pareggi e una sola vittoria dell’Alessandria. L’unico successo dei grigi è datato 1999 con il punteggio di 2-1. Quello è stato l’ultimo match fino al 2022, quando le due compagini si sono ritrovate in Serie C Girone B con due pareggi, 0-0 e 1-1, a referto

L’ultima gara è terminata 1-0 per il Fiorenzuola in Piemonte grazie al timbro di Alberti al 38esimo. La sfida invece con il maggior numero di gol segnati tra queste due squadre risale al 1995 quando finì con il punteggio di 3-3. Per il resto, solo un’altra volta Alessandria e Fiorenzuola hanno segnato più di 3 gol ovvero nel 1997, in occasione di un altro pareggio questa volta per 2-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FIORENZUOLA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Fiorenzuola Alessandria sarà visibile in due modi diversi: quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, tramite le sopracitate modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

SCONTRO SALVEZZA

La Serie C riserva sempre grandi soprese e la diretta di Fiorenzuola Alessandria non sarà certamente da meno, il fischio di inizio è fissato per oggi 6 aprile 2024 alle 18,30 e sarà uno scontro valido per la 35esima giornata di Serie C. La squadra di casa arriva a questo match dopo una sconfitta per 2-0 contro la Giana Erminio, che li ha fatti scivolare al 18º posto in classifica.

Un momento difficile per il Fiorenzuola, che cerca di ritrovare la propria forma per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona pericolosa. Dall’altra parte, gli ospiti sono ultimi in classifica e arrivano a questa sfida dopo un pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli, che ha interrotto una serie di sconfitte consecutive.

FIORENZUOLA ALESSANDRIA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo dalle probabili formazioni della diretta di Fiorenzuola Alessandria chi potrà decidere questo match: per i padroni di casa, occhio a Nelli a centrocampo, un giocatore capace di inserirsi in area con grande destrezza, diventando una sorta di attaccante aggiunto per il Fiorenzuola.

La sua versatilità e capacità di finalizzazione potrebbero essere decisive per creare pericoli alla difesa avversaria. Dall’altra parte, per i toscani, è probabile che Soler ottenga un posto nella formazione titolare dopo la rete segnata nell’ultima partita.

FIORENZUOLA ALESSANDRIA, LE QUOTE

Quali sono le quote della diretta di Fiorenzuola Alessandria: proviamo a scoprirlo grazie al supporto del sito di Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 1,6 mentre il suo opposto a 3,8. Il pareggio che si legge X invece è quotato a 2.











