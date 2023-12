DIRETTA/ Fiorenzuola Arzignano streaming video tv: sarà una sfida inedita (8 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA ARZIGNANO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pure di fronte Fiorenzuola Arzignano evidenzia due squadre che all’interno del passato non ci sono mai affrontato all’interno di una manifestazione sportiva. Non poteva analizzare i precedenti scontri tra queste due formazioni vi presentiamo le ultime tre partite giocate da entrambe le squadre. Padroni di casa che si affacciano alla sfida dopo il successo importante in casa dell’Alessandria, ottenuto con il risultato di 0-1. Prima della vittoria esterna, però, una sconfitta in casa contro il Giana Erminio e un pareggio in trasferta contro la Pro Patria.

Video/ Alessandria Fiorenzuola (0-1) gol e highlights: Alberti firma il successo! (Serie C, 3 dicembre 2023)

Gialloblù che hanno gli stessi punti dei propri avversari. Vittoria dell’ultimo scontro affrontando la Pergolettese con il risultato di 2-0, un pareggio e una sconfitta. Il pareggio è arrivato il 18 novembre contro il Renate all’interno delle proprie mura amiche. La sconfitta è arrivata contro i giuliani della Triestina. Successo della formazione in maglia rossa con il risultato di 4-1 trascinata dal bomber Facundo Lescano e dalla doppietta di Vallocchia. Per l’Arzignano gol della bandiera firmato da Francesco Grandolfo. La gara di oggi sarà la prima volta che queste due formazioni si affronteranno. (Marco Genduso)

Diretta/ Arzignano Pergolettese (risultato finale 2-0): Parigi mattatore (3 dicembre 2023)

FIORENZUOLA ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Arzignano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Arzignano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fiorenzuola Arzignano, in diretta venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 17.00 presso lo Stadio Comunale di Fiorenzuola d’Arda, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Le due squadre sono partite con lo stesso obiettivo stagionale, ovvero la salvezza. Ma, fino a questo momento, i cammini sono diversi: i padroni di casa, infatti, nonostante il successo dell’ultimo turno contro l’Alessandria stazionano al terzultimo posto. I veneti, invece, a quota 20 punti possono ambire anche ad un posto play-off, oggi distante appena due lunghezze.

DIRETTA/ Alessandria Fiorenzuola (risultato finale 0-1): Omoregbe non trova il bis! (Serie C 3 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA ARZIGNANO

In attesa di scoprire chi vincerà i classici ballottaggi della vigilia, è il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Arzignano. Partiamo dai padroni di casa dove mister Francesco Turrini si affiderà al 4-3-3 con Silvestro, Alberti e Ceravolo nel tridente. Gli ospiti del tecnico Giuseppe Bianchini, invece, nel consueto 4-3-1-2 avranno Lunghi a supporto delle due punte Parigi e Grandolfo.

FIORENZUOLA ARZIGNANO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A corredo della diretta Fiorenzuola Arzignano, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la diciassettesima giornata di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra arancione ha un valore che corrisponde a 2,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,10 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione veneta – vi farebbe guadagnare 2,40 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA