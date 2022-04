Diretta Fiorenzuola Juventus U23/ Streaming video tv: ospiti per la rivalsa (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA JUVENTUS U23: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Il recupero di Fiorenzuola Juventus U23 andrà in scena in diretta mercoledì 6 aprile a partire dalle ore 18.00: la partita, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C – Girone A, si sarebbe dovuta disputare sabato 26 marzo, ma era stata rinviata su richiesta dei bianconeri in virtù delle numerose convocazioni in Nazionale dei giocatori alla corte di Lamberto Zauli. In questo turno infrasettimanale, dunque, le due compagini torneranno in campo per affrontarsi.

Diretta/ Legnago Salus Fiorenzuola (risultato finale 1-3): la chiude Mastroianni!

La classifica vede favoriti proprio gli ospiti, che si trovano in zona play-off. I padroni di casa, invece, al momento sono in una zona “bianca”, ma hanno bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out. I rossoblù, in tal senso, stanno vivendo un buon momento: sono reduci da due vittorie consecutive. I bianconeri, al contrario, non vincono da ben quattro turni, tanto che sono stati declassati di diverse posizioni. L’esito di questo match, insomma, non è per nulla scontato.

DIRETTA/ Virtus Verona Juventus U23 (risultato finale 1-1) Israel salva nel finale

DIRETTA FIORENZUOLA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Fiorenzuola Juventus U23 non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per la trentaquattreesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della diretta Fiorenzuola Juventus U23 esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

Diretta/ Piacenza Fiorenzuola (risultato finale 0-1): decide il gol di Giani!

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA JUVENTUS U23

Le due squadre sono scese in campo soltanto qualche giorno fa, per cui è plausibile che le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Juventus U23 risentano di turnover. I padroni di casa, dati gli ultimi successi, non dovrebbero comunque cambiare molto. Il tecnico Luca Tabbiani dovrebbe optare per il consueto 4-3-3 così schierato: Battaiola; Danovaro, Ferri, Cavalli, Dimarco; Stronati, Oneto, Piccinini; Giani, Mastroianni, Sartore. Gli ospiti dovrebbero tornare invece a disporsi con un 4-2-3-1. Queste le possibili scelte del tecnico Lamberto Zauli: Israel; Barbieri, De Winter, Poli, Verduci; Zuelli, Barrenechea; Sersanti, Brighenti, Sekulov; Da Graca.

QUOTE FIORENZUOLA JUVENTUS U23

Le quote della diretta Fiorenzuola Juventus U23, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, rivelano che la partita di Serie C – Girone A si preannuncia piuttosto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 2,50, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 3,15. Il pareggio, con il segno X, è proposto infine a 2,75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA