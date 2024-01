DIRETTA/ Fiorenzuola Lumezzane (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 27 gennaio 2024)

DIRETTA FIORENZUOLA LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Fiorenzuola Lumezzane sta per iniziare in attesa del fischio da parte dei direttori di gara vi mostriamo le statistiche più importanti della partita. Padroni di casa del Fiorenzuola che si ritrovano al diciottesimo posto con appena 18 punti raccolti in questo campionato. Una statistica che non sorride tifosi è sicuramente quella dei gol fatti: appena 19 in 22 partite di campionato. Tuttavia da sottolineare la presenza a quota sei gol dell’attaccante Thomas Alberti.

Dal punto di vista difensivo, sono invece 38 le reti subite che portano la formazione ad essere la difesa più permeabile di questo campionato. Dall’altra parte il Lumezzane risulta essere una formazione molto quadrata con 25 gol fatti e altrettanti subiti. I punti raccolti fino a questo momento risultano essere 31 e una vittoria oggi potrebbe significare avvicinarsi sempre di più. Alle zone nobili della classifica. (Marco Genduso)

FIORENZUOLA LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Lumezzane sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Lumezzane e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fiorenzuola Lumezzane, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Il trionfo ottenuto in trasferta contro l’Albinoleffe rappresenta la seconda vittoria all’esterno nella seconda gestione di Luca Tabbiani sulla panchina del Fiorenzuola, contribuendo a delineare una stagione che finora è stata caratterizzata da diverse sfide. Nonostante le difficoltà incontrate, la speranza di raggiungere la salvezza persiste. Ora, tuttavia, l’obiettivo è riportare a casa una vittoria al Pavesi, che manca dal termine di ottobre. Tuttavia, l’avversario in programma non è tra i più accessibili.

Il Lumezzane, infatti, è una neopromossa che ha dimostrato di sentirsi a suo agio nella terza serie, un territorio che è stato la casa dei bresciani per diversi anni prima della retrocessione del 2018. I rossoblu hanno conquistato quattro vittorie nelle ultime sei partite, l’ultima in casa contro il Vicenza, attualmente posizionandosi in zona play off e trasmettendo entusiasmo grazie a due promozioni consecutive. Ad allenare la squadra c’è Arnaldo Franzini, nativo di Piacenza, ex allenatore dei biancorossi e ex giocatore del Fiorenzuola, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla sfida imminente.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA LUMEZZANE

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Lumezzane, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi; Sussi, Bondioli, Potop, Maffei; Di Gesù, Nelli, Oneto; D’Amico, Ceravolo, Morello. Risponderà il Lumezzane allenato da Arnaldo Franzini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Taugourdeau, Ilari; Spini, Gerbi, Cannavò.

FIORENZUOLA LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Lumezzane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Lumezzane, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

