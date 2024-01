DIRETTA/ Albinoleffe Fiorenzuola (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (21 gennaio 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ecco Albinoleffe Fiorenzuola, con i piacentini che stanno attraversando un momento difficile, senza riuscire ad ottenere vittorie nelle ultime 5 sfide di campionato disputate. Dopo tre sconfitte consecutive il Fiorenzuola è riuscito almeno a tornare a muovere la classifica con l’ultimo pareggio casalingo senza reti contro la Pro Sesto, restando però penultimo in classifica nel girone A con 2 lunghezze di vantaggio sull’Alessandria fanalino di coda.

Il Fiorenzuola paga soprattutto il fatto di avere la peggior difesa del girone con 37 gol incassati. Dall’altra parte l’Albinoleffe è invece nono in classifica con tre vittorie ottenute nelle ultime cinque sfide di campionato, facendo bottino pieno anche nell’ultima sfida sul campo della Triestina con un’esaltante rimonta. Il Fiorenzuola ha vinto 2-1 il match disputato all’andata tra le mura amiche contro i seriani. (agg. di Fabio Belli)

ALBINOLEFFE FIORENZUOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Albinoleffe Fiorenzuola sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Albinoleffe Fiorenzuola sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ALBINOLEFFE FIORENZUOLA, OSPITI IN CADUTA LIBERA

La diretta Albinoleffe Fiorenzuola, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I biancoazzurri hanno collezionato dieci punti nelle ultime cinque partite, secondo miglior risultato dell’intero raggruppamento. Vittorie importanti contro il Renate per 2-0, la Pergolettese di misura e 3-2 inflitto alla Triestina. Inoltre, c’è stato un pareggio a reti bianche contro il Vicenza e l’unico ko recente contro il Lumezzane.

Il Fiorenzuola è invece in una pessima situazione con il penultimo posto in classifica e ben quattro sconfitte dall’8 dicembre ad oggi avendo perso contro Padova, Novara e Renate. Gli unici punti conquistati nelle ultime gare sono stati con Arzignano e Pro Sesto, entrambe per 0-0. L’ultima partita vinta dai rossoneri è stata il 3 dicembre in casa dell’Alessandria per 1-0 con gol decisivo di Alberti al trentottesimo.

ALBINOLEFFE FIORENZUOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Fiorenzuola vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Marietta, terzetto arretrato con Borghini, Marchetti e Milesi. Agiranno come esterni Munari e Piccoli con Doumbia, Agostinelli e Zanini a centrocampo. Il duo offensivo saranno Zoma e Longo.

Il Fiorenzuola opterà per il 4-3-3 con Sorzi tra i pali. In difesa, da destra verso sinistra, Maffei con Potop, Cremonesi e Sussi. Le due mezzali saranno Di Gesù e Nelli con Oneto in cabina di regia. Tridente offensivo formato da Morello, Ceravolo e Anelli.

ALBINOLEFFE FIORENZUOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Albinoleffe Fiorenzuola danno favorita la squadra di casa a 1.70. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.40 mentre il 2 fisso a 4.80.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.15 contro l’1.60 dell’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.06 e 1.67.

