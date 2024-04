DIRETTA/ Arzignano Fiorenzuola video streaming tv: cosa era successo all’andata? (Serie C, 12 aprile 2024)

DIRETTA ARZIGNANO FIORENZUOLA: TESTA A TESTA

Aspettiamo la diretta Arzignano Fiorenzuola, una sfida quasi inedita dato che l’unico testa a testa registrato è lo scialbo zero a zero dell’andata della stagione corrente. Vedremo se ci sarà dunque in questo secondo episodio il primo gol di questo scontro e magari anche la prima vittoria che fa spostare la bilancia da una parte o dall’altra.

DIRETTA/ Pergolettese Arzignano (risultato finale 1-1): Guiu Vilanova manca il ko! (oggi 7 aprile 2024)

Dato che non possiamo concentrarci sui testa a testa, andiamo a vedere i precedenti delle rispettive squadre nelle precedenti cinque uscite. L’Arzignano arriva da un periodo molto altalenante: sconfitta col Vicenza, pari col Trento, vittoria contro il Renate, altro ko con la Triestina e infine 1-1 con la Pergolettese. Il Fiorenzuola anche non ha trovato proprio un equilibrio perfetto, ma quanto meno ha vinto una volta in più rispetto all’Arzignano avendo battuto Pro patria e Alessandria. Le sconfitte sono arrivate contro Mantova e Giana Erminio mentre il pareggio col Vicenza in trasferta. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Fiorenzuola Alessandria (risultato 0-0) streaming video tv: a riposo (Serie C, 6 aprile 2024)

ARZIGNANO FIORENZUOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arzignano Fiorenzuola sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arzignano Fiorenzuola sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PUNTI D’ORO IN PALIO

La diretta Arzignano Fiorenzuola, in programma venerdì 12 aprile 2024 alle ore 20:45, racconta della 36esima giornata di Serie C Girone A. I gialloazzurri sono reduce da un inizio di aprile battezzato con un pareggio per 1-1 con la Pergolettese, la seconda sfida di fila senza vincere dopo il ko con la Triestina di fine marzo per 2-1 in casa.

Video/ Giana Erminio Fiorenzuola (2-0) gol e highlights: decidono i Fall! (Serie C, 30 marzo 2024)

Il Fiorenzuola invece ha raccolto sei punti nelle ultime tre in virtù dei successi contro Pro Patria per 3-1 e Alessandria per 2-0, intervallate dalla sconfitta esterna sul campo della Giana Erminio. Le squadre sono impegnate nella zona salvezza con l’Arzignano attualmente salva a 40 punti e il Fiorenzuola a 37 che rincorre.

ARZIGNANO FIORENZUOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Fiorenzuola vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Boseggia, difesa a quattro con Davi, Milillo, Boffelli e Bernardi. A centrocampo spazio a Casini e Bordo con Lakti, Mattioli e Cariolato sulla trequarti dietro a Parigi.

Il Fiorenzuola replica con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Sorzi, retroguardia formata da Sussi, Potop, Bondioli e Seck. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Oneto, Mora e Nelli con il consueto tridente rossonera che vedrà Alberti punta e Morello con Brogni esterni.

ARZIGNANO FIORENZUOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arzignano Fiorenzuola danno favorita la squadra di casa 1.84. Secondo bet365, la X è data a 3.20 mentre il 2 fisso a 4.30.

L’Over 2.5 viene offerto dunque a 2.28, ben più alto dell’Under a 1.54. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.63.

© RIPRODUZIONE RISERVATA