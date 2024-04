DIRETTA/ Padova Atalanta U23 video streaming tv: cos’era successo all’andata? (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA PADOVA ATALANTA U23: TESTA A TESTA

La diretta Padova Atalanta U23 sta per cominciare. Si tratta di una sfida quasi inedita dato che c’è stato solamente un testa a testa nella storia ovvero quello dell’andata: 1-0 biancorosso grazie alla quarta rete stagionale di Kevin Varas. Staremo a vedere se l’Atalanta riuscirà a segnare il primo gol e magari strappare i primi punti al Padova o se i veneti delegittimeranno il successo dell’andata.

Andiamo quindi a vedere i risultati recenti delle rispettive squadre. Il Padova, dopo aver battuto la Pergolettese, ha perso in maniera rocambolesca la finale della Coppa Italia Serie C, riscattandosi a metà pareggiando contro il Lumezzane. Sta migliorando invece l’Atalanta U23 che dopo i due ko con Fiorenzuola e Pergolettese ha prima pareggiato con Mantova e Triestina per poi battere 4-1 nettamente la Pro Patria. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PADOVA ATALANTA U23 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Padova Atalanta U23 servirà effettuare l’abbonamento a Sky, in più andrà acquistato il pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi dove verrà trasmessa la partita. Per i più Smart sarà possibile con le medesime modalità seguire il match anche dalla piattaforma di streaming online di NowTv.

SCONTRO AI PIANI ALTI

Sfida ad alta classifica quella che commenteremo insieme nella diretta di Padova Atalanta U23, scontro valevole per la 36esima giornata di Serie C con il fischio di inizio fissato ad oggi 13 aprile 2024 alle ore 20,45. Con i padroni di casa attualmente al secondo posto in classifica, Il Padova arriva a questa partita dopo un pareggio 1-1 contro il Lumezzane e una vittoria per 2-1 contro la Pergolettese, dimostrando una buona forma.

Dall’altra parte del rettangolo verde, la giovane squadra dell’Atalanta si trova al quinto posto dopo una convincente vittoria per 4-1 contro la Pro Patria. Chi vincerà? Difficile a dirlo anche se bisogna ammettere che la Dea non tiene le gambe salde quando si tratta di big match, data l’inesperienza della rosa. Vedremo se i giovani oggi faranno un salto di qualità o meno.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ATALANTA U23

Spostiamoci sulle probabili formazioni della diretta di Padova Atalanta U23 dove dovrebbe essere confermata la presenza di Bortolussi in attacco, il cui contributo è fondamentale per la squadra non solo per i suoi gol, ma anche per il suo ruolo di punto di riferimento in attacco.

La sua presenza è cruciale perché senza di lui la squadra non riesce a esprimersi al meglio. Per quanto riguarda l’Atalanta U23, ci si potrebbe aspettare la presenza di Vlahovic, fratello di Dusan, il quale ha dimostrato il suo valore segnando una doppietta nell’ultimo match, lasciando intravedere somiglianze con il fratello maggiore.

LE QUOTE DI PADOVA ATALANTA U23

Per chi desidera scommettere andiamo ad analizzare le quote della diretta di Padova Atalanta U23 tramite l’ausilio del bookmaker Snai: il sito mette la vittoria della squadra di casa a 2,3 mentre quella ospite a 2,5. Il pareggio invece è distinto dalla X ed è fissato a 2,8.

