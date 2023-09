DIRETTA/ Fiorenzuola Renate (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 4 settembre 2023)

DIRETTA FIORENZUOLA RENATE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Fiorenzuola Renate presenta quasi una sfida inedita per questa prima giornata di Serie C girone A. Il testa a testa tra le due squadre è ridotto a soli due incontri, risalenti alla stagione 2021-2022. Sia nel turno di andata che in quello di ritorno nessuna delle due compagini calcistiche è riuscita ad imporre il suo gioco, con il risultato imbrigliato sul pareggio. 2-2 la prima sfida, senza reti invece la seconda.

Per l’imminente confronto non è dunque semplice stabilire chi possa vantare il favore del pronostico. La diretta Fiorenzuola Renate offrirà una sfida combattuta con due squadre alla ricerca della prima vittoria rispetto ai precedenti incontri. Il fattore casalingo potrebbe però essere un valore aggiunto per la squadra Emiliana che vorrà sicuramente partire al meglio in questa stagione di Serie C girone A. (Agg. Valerio Beck)

FIORENZUOLA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Renate sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Renate in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FIORENZUOLA RENATE: SFIDA INTRIGANTE!

Fiorenzuola Renate, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Renate, allenato dal mister Massimo Pavanel, sta per affrontare la sua prima sfida nella stagione 2023-24, rimanendo ancora nella Lega Pro. La squadra delle Pantere ha concluso la stagione precedente in modo discreto, raggiungendo l’ottavo posto con 53 punti e partecipando ai playoff. Qui, dopo aver superato il primo ostacolo rappresentato dall’Arzignano Valchiampo, sono stati fermati dalla Pro Sesto.

Dall’altra parte, il Fiorenzuola era nel girone B e si è piazzato quattordicesimo con 41 punti. Questa partita segna il ritorno delle due squadre di fronte una all’altra dopo due stagioni. Nella stagione 2021-22, le due squadre si sono affrontate due volte nel girone A, con entrambe le partite che si sono concluse con pareggi: 2-2 a Fiorenzuola d’Arda e 0-0 al “Città di Meda”. Entrambe le squadre hanno subito cambiamenti significativi nella rosa, quindi sarà interessante vedere quanto si siano amalgamate e quale obiettivo si sono prefissate per la nuova stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Renate, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi, Gentile, Oddi, Bondioli, Nava, Di Gesù, Di Quinzio, Oneto, Omoregbe, Gonzi, Ceravolo. Risponderà il Renate allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fallani, Bracaglia, Possenti, Nicolini, Rolando, Esposito G., Sartore, Gasperi, Auriletto, Garetto, Sorrentino.

FIORENZUOLA RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











