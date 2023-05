DIRETTA/ Pro Sesto Renate video streaming tv: ottavo episodio del derby lombardo

DIRETTA PRO SESTO RENATE: I TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Pro Sesto Renate, possiamo allora prenderci qualche minuto per andare adesso a curiosare nella storia di questo derby lombardo, che a dire il vero conta una tradizione piuttosto scarsa, con appena sette precedenti ufficiali. In compenso si tratta di partite disputate tutte dal 2021 in poi, quindi negli ultimi due anni e mezzo: il bilancio è allora significativo anche per l’attualità e il Renate potrebbe sorridere, grazie a quattro vittorie per i brianzoli a fronte di due pareggi e un solo successo per la Pro Sesto, che tuttavia oggi potrà fare affidamento su due risultati su tre a propria disposizione per passare il turno e approdare alla fase nazionale dei playoff di Serie C.

Nel corso di questa stagione ci sono già stati tre derby e abbiamo già visto tutti i risultati: 3-1 casalingo per il Renate il 5 ottobre 2022 nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, pirotecnico 3-4 per la Pro Sesto sempre in casa del Renate il 19 novembre 2022 nell’andata del campionato e infine il pareggio per 0-0 nell’incontro di ritorno, disputato domenica 19 marzo scorso naturalmente in casa della Pro Sesto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRO SESTO RENATE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Sesto Renate sarà possibile visionarla sia su Sports Eleven che su Dazn. Per entrambe le soluzione è necessario essere abbonati con le rispettive emittenti scegliendo se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Pro Sesto Renate è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sports Eleven e DAZN, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PRO SESTO RENATE, SI ENTRA NEL VIVO DEI PLAYOFF

La diretta Pro Sesto Renate, in programma domenica 14 maggio alle ore 18:00, racconta del primo round della doppia sfida valida per il primo turno dei playoff di Serie C Girone A. I padroni di casa ospitano le pantere neroazzurre tra le mura amiche dopo aver chiuso la stagione regolare al quarto posto. Un piazzamento che lascia l’amaro in bocca visto che il secondo posto distava solamente due punti e il rendimento di fine stagione della Pro Sesto è stato a dir poco al di sotto delle potenzialità della squadra: una sola vittoria nelle ultime nove gare tra cui tre sconfitte consecutive contro Piacenza, Pergolettese e FeralpiSalò.

Il Renate invece ha dovuto prendere parte al turno preliminare contro l’Arzignano, pareggiando 0-0 in casa e delegittimando il passaggio del turno grazie ad un miglior piazzamento. Infatti le pantere si sono classificati all’ottavo posto a 53 punti, gli stessi dell’Arzignano che però ha pagato caro il pesante 3-0 del 17 dicembre che ha di fatto influito sullo 0-0 dell’11 maggio.

PRO SESTO RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Renate vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-4-1-2. In porta Botti, pacchetto arretrato formato da Maurizii, Gattoni e Wieser. A centrocampo Marzupio e Radelli mentre suli esterni agiranno Capelli a destra e Capogna a sinistra. Gerbi sarà il trequartista alle spalle di Corradi e Moretti.

Risponde il Renate con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Drago con davanti a sé la muraglia difensiva composta da Angeli, ,Silva, Possenti e Ernacora. Nella zona nevralgica del campo spazio a Baldassin, Esposito e Squizzato. Tridente offensivo con Malotti, Nepi e Anastasia.

PRO SESTO RENATE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pro Sesto Renate vedono favorita la squadra di casa a 2.15. Sempre secondo sisal, il segno X relativo al pareggio viene offerto a 3.15 mentre il 2 fisso lo possiamo trovare a 3.40.

Per quanto riguarda il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno la quota è di 1.86, poco più del No Gol a 1.83. Chiudiamo con l’Over 2.5: se verranno segnati almeno tre gol la nostra puntata verrà pagata 2.15 volte la posta in palio altrimenti 1.60.

