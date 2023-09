DIRETTA/ Trento Legnago Salus (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA TRENTO LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Manca sempre meno alla diretta di Trento Legnago Salus: le due squadre non hanno giocato tante volte una contro l’altra, anzi i precedenti sono appena due e fanno riferimento alla stagione 2021-2022, che per i gialloneri era quella da neopromossi mentre i veneti sarebbero poi finiti in Serie D, conquistando comunque la promozione immediata nel campionato seguente. Nonostante la discesa in quarta divisione, il Legnago Salus quell’anno aveva vinto entrambe le partite: quella di andata si era giocata al Mario Sandrini ed era stata risolta ancora nel primo tempo dal gol di Manuel Ricciardi proprio in chiusura di frazione.

Diretta/ Novara Trento (risultato finale 0-3): tris a domicilio!

All’inizio di marzo invece il Legnago Salus era stato corsaro al Briamasco, ed era ultimo in classifica: aveva colto una vittoria preziosa, per quanto poi rivelatasi inutile, in pieno recupero perché era il 95’ minuto quando Gianluca Contini aveva infilato la porta di Gabriele Marchegiani. Oggi arriverà finalmente il riscatto da parte del Trento? Ancora un po’ di pazienza e poi scopriremo se sarà davvero così… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Legnago Salus Virtus Verona (risultato finale 1-4): Menato cala il poker (17 settembre 2023)

TRENTO LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Trento Legnago Salus sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Trento Legnago Salus in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TRENTO LEGNAGO SALUS: AMBIZIONI DIVERSE!

Trento Legnago Salus, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Aquile tridentine d’alta classifica con i gialloblu che si sono resi protagonisti di un ottimo inizio di stagione. L’ultima roboante vittoria a Novara col punteggio di 0-3 ha lanciato il Trento a 7 punti in classifica nel girone A, nel gruppo delle seconde a caccia della capolista, la Virtus Verona.

DIRETTA/ Padova Legnago (risultato finale 1-0): partita vinta con sofferenza (Serie C, 10 settembre 2023)

Proprio quella Virtus Verona che ha calato il poker in casa del Legnago Salus nell’ultimo impegno di campionato. Derby veronese che ha visto il Legnago soccombere e restare così a 3 punti in classifica, quelli conquistati alla prima giornata contro l’Arzignano. Il 6 marzo 2022 Trento e Legnago Salus si sono affrontate per l’ultima volta in campionato al Briamasco, il quell’occasione vinsero in trasferta i veronesi col punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Trento Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo, Vitturini, Barison, Pol Garcìa, Obaretin; Attys, Sangalli, Di Cosmo; Anastasia, Sipos, Terrani. Risponderà il Legnago Salus allenato da Massimo Donati con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Ruggeri, Baradji, Casarotti, Sambou; Van Ransbeeck; Rocco, Buric.

TRENTO LEGNAGO SALUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Legnago Salus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA