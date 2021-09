Diretta Foggia Acr Messina/ Streaming video tv: sfida incerta in Coppa Italia Serie C

DIRETTA FOGGIA ACR MESSINA: MATCH INTRIGANTE IN COPPA ITALIA DI SERIE C

Foggia Acr Messina sarà diretta dal signor Claudio Petrella: squadre in campo alle ore 17:30 di mercoledì 15 settembre presso lo Zaccheria, dove si gioca per il secondo turno di Coppa Italia Serie C 2021-2022. Una partita interessante, sicuramente di fascino: si affrontano due società che hanno tradizione e hanno conosciuto anche ben altri palcoscenici non troppo tempo fa, ma che adesso stanno provando a riemergere dopo periodi davvero complessi. L’attualità ci dice che il Foggia, dopo il poker al Potenza, ha perso in casa contro la Turris evidenziando tutte le contraddizioni del progetto affidato ancora a Zdenek Zeman, che adesso dovrà portare i risultati oltre all’entusiasmo per il ritorno.

Diretta/ Monopoli Acr Messina (risultato finale 2-1) streaming: la decide Grandolfo

L’Acr Messina, neopromosso in Serie C, aveva fatto il grande colpo nel primo turno di Coppa Italia battendo la Juve Stabia in trasferta, ma in campionato dopo due pareggi è caduto a Monopoli ed è già in difficoltà. Il tempo per recuperare non mancherà, la stagione sarà lunga ma intanto sarà curioso stabilire quale delle due squadre continuerà il suo percorso in Coppa Italia Serie C; aspettiamo la diretta di Foggia Acr Messina, e intanto facciamo una rapida valutazione sulle probabili formazioni della partita.

Diretta/ Foggia Turris (risultato finale 0-2) video: la chiude Santaniello

DIRETTA FOGGIA ACR MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Acr Messina non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la casa della Serie C, e dunque anche delle partite di Coppa Italia, è sempre Eleven Sports che ormai da qualche anno fornisce tutte le partite di terza divisione, mettendone a disposizione anche gli highlights. La visione sarà di conseguenza in diretta streaming video; per avere accesso alle immagini potrete abbonarvi stagionalmente al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso, salvo debite eccezioni.

Diretta/ Foggia Potenza (risultato finale 4-1): show nel 2° tempo degli Zeman boys!

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA ACR MESSINA

Possibile turnover in Foggia Acr Messina: Zeman è pronto a ripresentare Di Grazia nel tridente offensivo, con lui potrebbero esserci Vigolo e Curcio (confermato) o magari Ballarini in posizione più avanzata sulla destra, poi un centrocampo nel quale Petermann sarà supportato da Garofalo e Rizzo Pinna (almeno potrebbe essere così) con due centrali difensivi in Di Pasquale e Girasole. In porta dovrebbe andare Giacomo Volpe, i due terzini sarebbero Garattoni e Di Jenno.

Salvatore Sullo schiera l’Acr Messina con Fusco in porta, Mikulic e Fantoni centrali di una difesa eventualmente completata da Rondinella e Tiago Gonçalves, mentre a centrocampo tornerà titolare Marginean e con lui Amara Konaté, sugli esterni possibile spazio per Fazzi a destra e Simonetti a sinistra. Davanti, l’imbarazzo della scelta c’è: i favoriti sono Busatto e Vukusic, ma almeno uno tra Adorante e Ibourahima Baldé potrebbe comunque giocare e poi attenzione al classe ’99 Lorenzo Catania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA