DIRETTA/ Juve Stabia Acr Messina video streaming tv: il volto nuovo Tiago

DIRETTA JUVE STABIA ACR MESSINA: IL VOLTO NUOVO

La diretta di Juve Stabia ACR Messina, bella sfida per il primo turno della Coppa Italia di Serie c, pure sarà occasione preziosa per i fan del club siciliano di ammirare uno degli ultimi acquisti della società giallorossa ovvero il terzino Tiago Gonçalves. L’esterno, ex di Genoa e Valladolid, nei giorni scorsi si è detto ovviamente entusiasmo di questa nuova avventura e punto a dare il massimo. Ai microfoni di Radio Night ha confessato: “Sono contento di essere qua, mi è piaciuto subito il progetto, la società è fatta di gente competente. Abbiamo lavorato intensamente in questa settimana di ritiro, si sta creando un gruppo unito, c’è voglia di portare più in alto possibile questa maglia”. Chissà se per lui ci sarà oggi subito spazio! (agg Michela Colombo)

DIRETTA JUVE STABIA ACR MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Acr Messina non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

SFIDA BOLLENTE DI COPPA

Juve Stabia Acr Messina, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Piazze calde già a confronto, seppur per motivi diversi. La Juve Stabia dopo un anno al di sotto delle aspettative, in cui le Vespe non si sono dimostrate competitive per il ritorno nei play off, prova a voltare pagina puntando su un allenatore molto importante, quel Walter Novellino che ha accettato di rilanciarsi in una piazza piena d’entusiasmo, che punta a rivivere le atmosfere della cadetteria.

L’Acr Messina invece ha riportato la città peloritana in terza serie dopo un lunghissimo testa a testa, terminato il 3 luglio scorso, nel campionato di Serie D contro i cugini del Messina FC, alla fine sopravanzati di 2 sole lunghezze in classifica. E’ bastato per riportare Messina nel calcio dei professionisti, ora a un mese e messo dall’ultima partita di campionato in D i giallorossi ripartono in Coppa Italia col desiderio di mettere nelle gambe subito minuti ed esperienza.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA ACR MESSINA

Le probabili formazioni di Juve Stabia Acr Messina, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti. Per la Juve Stabia, Walter Novellino schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Caldore; Altobelli, Berardocco; Scaccabarozzi, Stoppa, Rizzo; Gomez. Risponderà l’Acr Messina allenato da Salvatore Sullo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Lewandowski; Goncalves, Fantoni, Sarzi Puntini, Morelli; Distefano, Konate, Fofana, Russo; Baldè, Adorante.

