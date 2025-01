DIRETTA FOGGIA ALTAMURA, UNA GARA EQUILIBRATA?

Lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 17:30 si terrà la diretta Foggia Altamura, importante derby del girone C. La situazione in classifica è leggermente più favorevole ai padroni di casa che hanno sin qui racimolato venticinque punti e si tengono in questo modo ad almeno una partita e mezza di distanza dall’eventuale zona retrocessione a cui è decisamente più vicina la formazione ospite, capace di assicurarsi solo ventitre punti dall’inizio del campionato attualmente in corso.

Diretta/ Trapani Foggia (risultato finale 0-0): niente gol al "Provinciale" (23 dicembre 2024)

Bloccati sullo 0 a 0 iniziale dal Trapani nello scorso turno, i Satanelli si sono comunque ripresi dopo un periodo difficile inanellando una serie di risultati utili consecutivi e non hanno certo alcun intenzione di arrestarsi proprio ora. Ben peggio sta andando invece per i biancorossi, reduci da ben due sconfitte casalinghe rimediate rispettivamente contro l’Avellino prima ed il Crotone poi, venendo così superata da altre concorrenti per la salvezza nelle passate settimane.

Diretta/ Altamura Crotone (risultato finale 1-3): doppietta Tumminello! (Serie C, 21 dicembre 2024)

DIRETTA FOGGIA ALTAMURA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Come vedere la diretta Foggia Altamura senza presenziare allo stadio? Bisogna semplicemente essere iscritti a Sky o Now così da visionare la gara in streaming su Now Tv o Sky Go. Un’altra alternativa è rappresentata sempre dall’emittente satellitare che darà il match in televisione sul canale Sky Sport 253.

FOGGIA ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dalle probabili formazioni della diretta Foggia Altamura possiamo intuire che il centrocampo a tre con difesa a quattro possa essere una soluzione da ripetere per i rossoneri che si affideranno dunque al 4-3-3 con Perina, Salines, Camigliano, Parodi, Vezzoni, Mazzocco, Gargiulo, Tascone, Orlando, Emmausso e Millico. Il modulo 4-2-3-1 dovrebbe invece essere forse modificato rispetto all’unidici con Pane, Manè, Siletti, De Santis, Acampa, Franco, Dipinto, Rolando, D’Amico, Grande e Leonetti per la compagine ospite.

DIRETTA/ Foggia Picerno (risultato finale 1-0): la decide Parodi (15 dicembre 2024)

FOGGIA ALTAMURA, LE QUOTE

Le quote elencate dai vari bookmakers per la diretta Foggia Altamura sembrano lasciare pochi margini di successo per gli ospiti a giudicare almeno dalla proposta di Snai che paga il 2 a 4.25. Più probabile che le ostilità si possano concludere con un pareggio, dove l’x è a 3.25, sempre che non siano i rossoneri a confermare il pronostico, essendo dati vincenti a 1.80.