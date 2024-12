DIRETTA TRAPANI FOGGIA: I TESTA A TESTA

Ci apprestiamo a vivere la diretta Trapani Foggia, una partita che in terra siciliana torna a farci compagnia dopo più di 24 anni e mezzo: avevamo avuto una sfida nell’agosto 2011 ma eravamo allo Zaccheria per il primo turno di Coppa Italia – il Foggia aveva vinto 3-0 con i gol di Christian Tiboni, Matteo Lanzoni e Dario Venitucci – ma in campionato le due squadre non si affrontavano dal 1999-2000, e prima ancora avevano avuto soltanto due incroci, sempre in Serie C, nel 1961-1962. Parliamo allora di una sfida che ha appena sei precedenti in tutta la storia, e sono partite che pendono totalmente a favore del Foggia: pareggio nella prima di sempre, pareggio lo scorso agosto, in mezzo quattro vittorie dei pugliesi.

Abbiamo già citato l’ultima in assoluto, invece per trovare quella esterna, che è anche l’unica raccolta dai satanelli al Provinciale di Trapani, dobbiamo tornare all’aprile 2000: il campionato era quello di Serie C2 nel girone C, il Foggia aveva vinto 1-0 ma aveva mancato la promozione tramite i playoff, eliminato subito dall’Acireale in virtù del peggior posizionamento in classifica (la regola esisteva già). Per quanto riguarda il Trapani, era arrivato ultimo e dunque era retrocesso in Serie D; la curiosità è legata al fatto che dalla quarta giornata a Pietro Ruisi era subentrato Ezio Capuano, che da poche settimane è tornato sulla panchina siciliana dopo aver guidato il Foggia in questa stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

TRAPANI FOGGIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per assistere in tv alla diretta Trapani Foggia dovrete essere abbonati alla televisione satellitare, dobbiamo infatti ricordare che le partite di Serie C sono mandate in onda da questa emittente e non farà eccezione il Monday Night della 20^ giornata, con la possibilità di seguirlo anche in diretta Trapani Foggia in streaming video grazie all’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) mentre in alternativa, ma sempre in abbonamento, la diretta Trapani Foggia sarà accessibile anche sulla piattaforma Now Tv.

TRAPANI FOGGIA: A CACCIA DEI PLAYOFF!

La diretta Trapani Foggia rappresenta il Monday Night nella 20^ giornata di Serie C 2024-2025: siamo nel girone C e si gioca alle ore 20:30 di lunedì 23 dicembre, anche per queste due squadre inizia il percorso di ritorno e allora possiamo subito dire che all’andata questo match era terminato 2-2. Oggi abbiamo tre punti di vantaggio per il Trapani, che però è uscito dalla zona playoff; bel momento comunque per i siciliani che, dopo il colpo di Caserta in campionato, si sono presi la semifinale di Coppa Italia Serie C vincendo ad Arezzo, e dunque la post season possono sperare di raggiungerla anche attraverso questa competizione.

Sta molto bene anche il Foggia, che infatti entrava nella prima di ritorno con un bel +7 sui playout: scenario di relativa calma per i satanelli che nell’ultima giornata hanno battuto il Picerno, seconda vittoria consecutiva per una squadra che è da tempo in striscia positiva e sembra aver trovato serenità dopo un avvio di stagione abbastanza turbolento. Adesso, senza indugiare oltre, proviamo a valutare in che modo i due allenatori intendano schierare le loro squadre nella diretta Trapani Foggia, manca poco all’inizio della partita e dunque possiamo leggere insieme le probabili formazioni qui al Provinciale.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI FOGGIA

Ovviamente nella diretta Trapani Foggia il grande ex è Ezio Capuano, che in questa stagione ha brevemente allenato i satanelli prima di dare le dimissioni: nel suo 3-4-3 Lescano torna a fare la prima punta con Mamadou Kanoute e Bifulco da laterali alti, dalla panchina occhio anche a Maguette Fall e King Udoh. A centrocampo si va con Carriero e Karic supportati da due esterni che dovrebbero essere Ciotti a destra e Amedeo Benedetti a sinistra, poi difesa classica con Celiento stretto tra Sabatino e Luigi Silvestri, in porta il Trapani può contare sull’esperienza di Seculin.

Luciano Zauri affronta la diretta Trapani Foggia con un modulo ad albero di Natale: Perina viene protetto da Parodi e Camigliano, Salines e Vezzoni sono i due terzini, in mezzo al campo ci sono Mazzocco e Gargiulo a dare ordine mentre Tascone sarebbe la mezzala box to box (ma qui occhio alla concorrenza di Da Riva). Sembrano fissate anche le scelte per il reparto avanzato: dietro le punte scalpita Zunno ma i favoriti restano Millico e Francesco Orlando, come prima punta Emmausso ha qualche metro di vantaggio su Murano.

QUOTE E PRONOSTICO TRAPANI FOGGIA

Stando alle quote Snai che sono state emesse sulla diretta Trapani Foggia, il vantaggio nel pronostico sorride alla squadra siciliana con un valore di 1,65 volte la posta in palio sul segno 1, per contro il segno 2 che regola il successo del Foggia vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 4,75 volte la vostra giocata e infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita.