DIRETTA/ Foggia Audace Cerignola video streaming tv: 12 anni fa l’ultima sfida

DIRETTA FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: I TESTA A TESTA

La diretta di Foggia Audace Cerignola si giocherà a 85 anni di distanza dall’ultima volta in Serie C, stiamo parlando di un derby della provincia di Foggia molto sentito, tanto che è stato disposto lo svolgimento a porte chiuse del match per motivi di ordine pubblico. L’ultimo incrocio in assoluto è però quello della stagione 2019/20, l’ultima disputata dal Foggia in Serie D.

Uno scenario con il Foggia vincente sia all’andata, 0-1 a Cerignola, sia al ritorno il 2 febbraio 2020, 2-1 allo stadio Zaccheria. Complessivamente sono 12 le sfide nella storia tra le due compagini, 8 vinte dal Foggia e 3 dal Cerignola con un solo pareggio. 27 reti rossonere in tutti i confronti, 14 per i gialloblu. (agg. di Fabio Belli)

FOGGIA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Audace Cerignola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: SEPARATE DA UN PUNTO…

Foggia Audace Cerignola, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Un derby infuocato, uno scontro diretto tra due squadre divise da un punto e alla ricerca di continuità di risultati.

Il Foggia è nono con 18 punti in tredici gare, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Dopo un avvio di stagione difficile, i rossoneri reduci da un’ottima striscia positiva: nell’ultima giornata è arrivata la vittoria per 0-2 sul Monopoli. L’Audace Cerignola, invece, è decimo a quota 17 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Gialloblu in striscia positiva da tre turni, nell’ultima giornata è arrivato il pari per 1-1 contro il Picerno.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AUDACE CERIGNOLA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Foggia Audace Cerignola. Partiamo dai rossoneri, schierati con il 3-5-2: Nobile, Malomo, Di Pasquale, Rizzo, Sciacca, Frigerio, Petermann, Di Noia, Garattni, Peralta, Vuthaj. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il 4-3-3: Saracco, Olivera, Blondett, Allegrini, Russo, Tascone, Capomaggio, Ruggiero, Achik, Malcore, D’Ausilio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Audace Cerignola sorridono alla compagine rossonera. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Foggia è a 1,93, il pareggio è quotato 3,25, mentre la vittoria dell’Audace Cerignola è a 3,75. Gli analisti quotano l’Under 2,5 a 1,60 e l’Over 2,5 a 2,15. Più equilibrati i numeri di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,77.

