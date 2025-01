DIRETTA FOGGIA BENEVENTO, PER LA VETTA E PER NON RETROCEDERE

La diretta Foggia Benevento di domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15:00 ci offre diversi spunti interessanti. Allo Stadio Pino Zaccheria i rossoneri vanno in cerca di punti preziosi in chiave salvezza ospitando i giallorossi, desiderosi invece di prendersi la vetta solitaria della classifica del girone C. I padroni di casa sono praticamente a metà strada tra la zona playoff e la zona retrocessione con i loro ventotto punti in quattordicesima posizione dando però un occhio di riguardo alle sue spalle visto l’incombere del Latina al sedicesimo posto con due lunghezze di distacco.

I pugliesi sono gli ultimi del quartetto formato insieme con Cavese, Sorrento e Team Altamura, tutte a parità di punteggio, e sarebbe utile replicare il recente successo ottenuto proprio ai danni del Latina per continuare a dormire sonni tranquilli. Il Benevento invece occupa la seconda casella della graduatoria generale dietro solo al Monopoli che ha comunque gli stessi punti, ovvero quarantaquattro. Sconfitti dal Potenza, i giallorossi non hanno saputo approfittare del contemporaneo passo falso commesso dai biancoverdi contro la Juventus Next Gen ed ora devono tornare a vincere per non rischiare di rimanere attardati.

DIRETTA FOGGIA BENEVENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di vedere la diretta Foggia Benevento sarà offerta dalle piattaforme di Sky e Now. Si potrà dunque seguire il match in streaming con Now Tv o anche con Sky Go mentre in televisione sarà trasmesso sul canale Sky Sport 257 così come su Sky Sport Calcio.

FOGGIA BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Benevento ci fanno pensare allo sfruttamento del 4-2-3-1 con Perina, Silvestro, Salines, Camigliano, Vezzoni, Tascone, Da Riva; Orlando, Emmausso, Millico e Murano da parte el tecnico Luciano Zauri per la formazione di casa almeno dall’inizio. Potremo invece assistere a qualche modifica rispetto al 4-2-3-1 con Nunziante, Veltri, Berra, Capellini, Viscardi, Prisco, Viviani, Lamesta, Manconi, Acampora e Perlingieri dopo la sconfitta rimediata di recente contro il Potenza per gli ospiti di mister Gaetano Auteri.

DIRETTA FOGGIA BENEVENTO, LE QUOTE

Secondo i bookmakers come Lottomatica e Goldbet le quote offerte per la diretta Foggia Benevento non lasciano molto spazio all’immaginazione. L’esito finale del match dovrebbe infatti essere favorevole ai Sanniti dato che il 2 viene pagato a solo 1.90. I Satanelli hanno invece decisamente meno chances di fare loro la vittoria con l’1 quotato a 3.75, avendo dunque più o meno le stesse possibilità di chiudere la sfida con un pareggio, dato l’x a 3.25.