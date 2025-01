DIRETTA FOGGIA LATINA, I PUGLIESI CERCANO IL CONTROSORPASSO

La diretta Foggia Latina è pronta a completare il quadro di campionato per questa domenica 19 gennaio 2025 a cominciare dalle ore 19:30. Allo Stadio Pino Zaccheria i pugliesi hanno bisogno di riscattarsi dopo le recenti delusioni patite nei derby contro il Team Altamura prima ed il Monopoli poi rimanendo così a venticinque punti e venendo scavalcati proprio dai diretti rivali di questa ventitreesima giornata nel corso dei primi due impegni affrontati nel nuovo anno solare. In precedenza i Satanelli non erano riusciti ad avere ragione nemmeno del Trapani, con cui ha pareggiato senza segnare.

Dal canto suo il Latina ha saputo approfittare della situazione arrivando a toccare quota ventisei punti in classifica così da agganciare appunto la quattordicesima posizione. Tuttavia, i nerazzurri non si possono certo dire ancora soddisfatti di quanto raggiunto fino a questo momento e dovranno anche loro lottare parecchio se vorranno davvero mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione ricordando che la Juventus Next Gen si trova poco lontana a ventiquattro punti.

DIRETTA FOGGIA LATINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In tv la diretta Foggia Latina sarà garantita sul canale Sky Sport 257. Se siete abbonati a Sky potrete dunque seguire comodamente l’evento seduti sul divano o in poltrona ma la partita sarà disponibile anche in streaming non solo sull’applicazione Sky Go ma pure per gli iscritti a Now Tv.

DIRETTA FOGGIA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il tecnico Zauri il modulo 4-3-3 con Perina, Silvestro, Parodi, Camigliano, Salines, Tascone, Da Riva, Vezzoni, Zunno, Murano e Millico pare essere la scelta migliore nelle probabili formazioni della diretta Foggia Latina del girone C. Il 4-3-1-2 con Zacchi, Ercolano, Di Renzo, Vona, Crecco, Cittadino, Ciko, Gatto, Di Livio, Improta e Mastroianni dovrebbe invece essere la soluzione adottata dal tecnico Boscaglia per la formazione ospite da lui guidata.

DIRETTA FOGGIA LATINA, LE QUOTE

Le quote della diretta Foggia Latina sembrano non lasciare molto all’immaginazione se ragioniamo sul pronostico dell’esito finale. I bookmakerse come Bwin indicano infatti i pugliesi come candidati principali per assicurarsi i tre punti in palio con questo impegno con l’1 fissato a 1.95. I pontini hanno invece decisamente meno margini di successo con il 2 quotato a 3.50 e pure il pareggio risulta un’eventualità complicata perchè possa verificarsi con l’x a 3.10.