Diretta Foggia Bisceglie/ Streaming video tv: sfida tra ripescate (recupero Serie C)

DIRETTA FOGGIA BISCEGLIE: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO!

Foggia Bisceglie, in diretta dallo stadio Zaccheria, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre: si recupera finalmente una partita che era prevista per la prima giornata della Serie C 2020-2021, ma che a causa dell’incertezza circa la posizione delle due squadre va in scena solo oggi. Sia Foggia che Bisceglie sono ripescate nel girone C: gli ospiti, che hanno esordito perdendo in casa contro la Turris, erano retrocessi al termine della stagione condizionata dal lockdown mentre i satanelli erano giunti secondi in Serie D, ma hanno approfittato della penalizzazione comminata al Bitonto per un illecito sportivo. I rossoneri non hanno poi perso tempo, andando a vincere contro una ottima squadra come il Potenza e iniziando al meglio il campionato. Adesso, aspettando che arrivi il momento per la diretta di Foggia Bisceglie, analizziamo quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni attese in campo.

DIRETTA FOGGIA BISCEGLIE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Bisceglie non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BISCEGLIE

C’è Marco Marchionni sulla panchina dei satanelli: in Foggia Bisceglie il nuovo allenatore punta sul 3-5-2 nel quale il portiere sarà Fumagalli, davanti a lui Germinio, Anelli e Gavazzi dovrebbero comporre la linea difensiva mentre a centrocampo prova a esserci Garofalo, che però dovrà vincere la concorrenza di Gentile e Salvi. Gaetano Vitale è confermato come playmaker, sulle corsie Kalombo e Di Masi sono in vantaggio su Agostinone; davanti D’Andrea potrebbe lasciare la maglia a Dell’Agnello – in gol domenica – con la conferma di Curcio. Il Bisceglie di Giovanni Bucaro si schiera con un 4-3-3: Priola e Vona davanti a Spurio, Pelliccia e Laraspata i due terzini con un centrocampo nel quale Cittadino e Maimone sono insidiati da Lauria che comunque parte indietro nelle gerarchie. Il perno centrale dovrebbe essere nuovamente Cigliano; nel tridente offensivo Sartore potrebbe sopravanzare Padulano giocando a destra, sull’altro versante rischia il posto Vincenzo Vitale mentre l’attaccante dovrebbe essere Mansour, con le alternative Rocco e Musso che sono pronte a farsi sentire magari anche a partita in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Foggia Bisceglie, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,87 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,15 volte la vostra giocata.



