DIRETTA FOGGIA CASERTANA, SQUADRE A RIDOSSO DELLA ZONA RETROCESSIONE

La diretta Foggia Casertana è in programma per venerdì 15 novembre alle ore 20:30 presso lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia come partita valida per la quindicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. La situazione non è di certo delle più rosee per queste due compagini alla vigilia del loro incontro a cominciare dal Foggia, reduce dal successo ottenuto sulla Juventus Next Gen, che si trova in diciassettesima posizione con soli 13 punti sin qui conquistati come il Messina, che segue per colpa di una peggiore differenza reti.

I rossoblu invece, che dovranno fare a meno dei loro tifosi ai quali è stato predisposto il divieto di vendita appunto per i tifosi residenti in Campania, occupano il quindicesimo posto con 14 punti guadagnati in mezzo, per differenza reti, a Turris e Messina. Entrambe le squadre andranno quindi a caccia del successo per cercare di allontanarsi al più presto dalla zona retrocessione. La direzione di questo incontro è stata affidata al signor Gabriele Restaldo, arbitro proveniente dalla sezione di Ivrea, mentre gli assistenti che lo coadiuveranno sono Simone Della Mea di Udine e Andrea Manzini di Voghera oltre al quarto uomo che sarà Andrea Giordani di Aprilia.

DIRETTA FOGGIA CASERTANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Foggia Casertana sarà disponibile per tutti gli abbonati a Now oppure a Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le sfide dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025. L’evento sarà visibile via streaming su smart phone, tablet o anche dal proprio pc usufruendo dei servizi di NOW TV e di Sky Go.

FOGGIA CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo adesso un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Foggia Casertana e dunque quali saranno le eventuali scelte prese dai due allenatori in merito agli schieramenti iniziali per questa gara del girone C. Mister Luciani Zauri dovrebbe riconfermare il vincente 4-2-3-1 e puntare dunque su Perina in porta, Zunno, Parodi, Camigliano, Vezzoni in difesa, Pazienza e Mazzocco in mediana, Da Riva, Orlando e Millico dietro al centravanti Sarr.

Il tecnico Manuel Iori dovrebbe invece riconfermare il 3-5-2 come modulo per i suoi Falchetti affidandosi a Vilardi in porta che sarà schermato da Collodel, Kontek e Gatti sulla linea difensiva, Proia, Damian e Matese a centrocampo tra Paglino e Falasca sulle corsie mentre la coppia d’attacco sarà invece costituita da Iuliano insieme con Carretta.

FOGGIA CASERTANA, LE QUOTE

Vediamo infine insieme cosa ci racconta il pronostico dell’esito finale della diretta Foggia Casertana prendendo in esame le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione a questo scontro valevole per il quindicesimo turno di Serie C.