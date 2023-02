Diretta/ Foggia Gelbison streaming video tv: satanelli quarti (Serie C)

DIRETTA FOGGIA GELBISON: PUNTI PESANTI!

Foggia Gelbison, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C. Per i Satanelli 3 vittorie consecutive in campionato, l’ultima nel turno infrasettimanale contro il Taranto con un secco 2-0 nel derby pugliese e formazione rossonera che ha compiuto passi da giganti nella classifica del girone C, prendendosi al momento la quarta posizione solitaria.

Diretta/ Gelbison Audace Cerignola (risultato finale 0-0): pareggio senza gol!

Dovrà fare i conti con il buono stato di forma degli avversari la Gelbison che è reduce da due 0-0 consecutivi, contro il Taranto e giovedì scorso contro l’Audace Cerignola, con i cilentani che restano comunque 2 lunghezze sopra la zona play out in una classifica dalle distanze sempre molto strette nelle retrovie. All’andata Gelbison vincente con un secco 2-0 contro il Foggia che ha ospitato i cilentani in campionato per l’ultima volta in Serie D, vincendo 3-0 l’8 dicembre 2019.

DIRETTA/ Foggia Taranto (risultato finale 2-0): Peralta e Garattoni valgono tre punti

FOGGIA GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Gelbison sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Taranto Gelbison (risultato finale 0-0): rosso per Papa!

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA GELBISON

Le probabili formazioni della diretta Foggia Gelbison, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Garattoni, Di Pasquale, Rizzo; Leo, Petermann, Frigerio, Costa; Schenetti; Iacoponi, Ogunseye. Risponderà la Gelbison allenata da Fabio De Sanzo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Anatrella; Granata, Cargnelutti, Loreto: Nunziante, Francofonte, Uliano, Fornito, Onda; Infantino, De Sena.

FOGGIA GELBISON LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Gelbison, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Gelbison, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA